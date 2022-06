Situație revoltătoare la o primărie din Iași. Petrecere la pădure, cu muzică și băutură, în timpul programului. Primar: Oamenii din primărie fac și muncă de teren - Video

Dezmăț la o primărie din Iași. Angajații au organizat o petrecere cu muzică și băutură chiar în timpul programului de lucru. Primăria comunei Tătăruși a fost încuiată, iar angajații, consilierii locali s-au distrat, în loc să muncească. În tot acest timp, la ușa instituției se adunau oameni cu diverse probleme, dar care nu puteau nicicum intra în primărie.

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile.Instituția publică și-a închis porțile, iar iar angajații, în frunte cu primarul, s-au dus într-o pădure din apropiere, unde au încins un grătar la iarbă verde. Cei care au avut nevoie să rezolve câte ceva la primărie au plecat acasă, fără să-și remedieze problemele. Se pare că angajații instituției s-au gândit să dea o petrecere pentru că era ziua de naștere a șoferului microbuzului școlar. Întâmplarea a fost relatată de un consilier local, care susține că i-ar fi surprins pe petrecăreți în toiul distracției.

"Am fost la primăria comunei Tătăruși la ora 15.45, în timpul programului de lucru. Nu era nimeni la Primărie, ușa fiind închisă. Aștept explicații de la primarul comunei Tătăruși pentru situația apărută. Aștept explicații și de la prefectul județului Iași pentru ceea ce s-a întâmplat la Tătăruși. Nu era nici un angajat. Am fost la ora 13:20, au fost cetățeni cu probleme aici, oameni care au fost dezamăgiți că nu au găsit pe nimeni.”, a spus Vasile Giurgiuveanu, ales local din comuna Tătăruși, pentru Bzi.ro.

„Când am ajuns în zona pădurii unde a avut loc mica petrecere, primarul și viceprimarul s-au urcat în mașină și au plecat. Am fost după ei să văd ce fac pentru că am avut treabă la primărie și nu i-am găsit acolo. Au fost cu toții, aleși locali, funcționari din primărie, la o adevărată serbare câmpenească. Nu au avut cum să ascundă toate acestea. Au consumat și cantități mari de băuturi alcoolice, iar pentru toate acestea ar trebui să dea explicații”, a mai spus Vasile Giurgiuveanu.

Ce spune primarul

Primarul comunei Tătăruși, Costel Iosub, a susținut că nu are ce să își reproșeze și că alesul local este cel care caută să provoace mereu scandal.

„Este un individ care nu are ocupație și care umblă cu chef de scandal. Nu este un om serios care lucrează pentru comunitate. Am plângeri la adresa lui de la cetățeni el face mereu scandal, mă înjură și pe mine. Este dreptul lui să filmeze, să facă ce vrea, dar mereu e pus pe scandal. Oamenii din primărie fac și muncă de teren, vin la serviciu și sâmbătă și duminică și nu au de ce să fie trași la răspundere. Nu îi înțeleg atitudinea”, a spus Costel Iosub, primarul comunei Tătăruși.

Angajații unei primării din județul Dolj, petrecere cu ALCOOL și jocuri de noroc în sediul instituției

Anul trecut, polițiștii doljeni au deschis o anchetă, după ce angajații primăriei din comuna Grecești au dat o petrecere în sediul instituției. Evenimentul a avut loc în luna martie.

"Polițiștii Secției 15 Poliție Rurală Filiași au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, cu privire la faptul că mai mulți angajați ai primăriei din comuna Grecești se află în clădirea instituției, unde consumă băuturi alcoolice și participă la jocuri de noroc, aceștia părăsind locația cu autoturismele personale.", a anunțat atunci IPJ Dolj. Vezi mai mult AICI.

