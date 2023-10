„Inițiativa va crea o Românie mai curată. Implementarea va lua ceva timp, nu va fi ușor, dar trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Sistemul va implementa infrastructura care va oferi fiecărui consumator român oportunitatea de a returna ambalajele băuturilor, spre reciclare. Partea de colectare ține de retailer. Asta nu va face doar o schimbare structurală, ci și una culturală.

Este un proiect strategic pentru România. Este cel mai mare proiect de economie circulară, după cel al Germaniei. Anul viitor, România va avea cel mai mare sistem de garanție-retur, din Europa. Ne va permite să îndeplinim obiectivele Uniunii Europene și, cel mai important, ne va permite să avem un viitor mai curat și mai verde. Acestea sunt elementele fundamentale”.

Întrebată ce face acest sistem atât de complex, Gemma Webb a răspuns:

„Complexitatea vine mai ales datorită faptului că România este o țară cu suprafață mare, are 19 milioane de locuitori și sunt peste 60-80 de mii de retaileri mici. Pentru a acoperi colectarea eficient, din punct de vedere geografic, în sensul de colectare a tuturor conteinerelor de la toți retailerii, trebuie implementată eficient infrastructura. Asta înseamnă că avem nevoie de 17 fabrici în întreaga zonă areală a țării, de un sistem IT pentru a conecta absolut toți retailerii, toți producătorii, dar și fabricile și avem nevoie de un nivel ridicat de securitate. Dar foarte importantă este și recrutarea oamenilor cu experiența necesară și capacitatea de a-i pune să lucreze într-o manieră eficientă.

Dar principalul criteriu de dificultate, să fiu sinceră, vine de la „necunoscut”. E un domeniu nou pentru România, e prima oară când facem asta, este inovator. Suntem primii în foarte multe aspecte. Progresul nostru este imens și a mers chiar surprinzător de bine. Când spunem resurse, ne referim la oameni. Sunt foarte bucuroasă că avem deja peste 50 de angajați. Am obținut unul dintre cele mai mari împrumuturi verzi din România, de 86 de milioane de euro, care să ne servească pentru a implementa infrastructura, dar și sistemul IT. De asemenea, am proiectat arhitectura sistemului IT și am ales furnizorul, iar prima fază va fi implementată în luna decembrie. Implementarea se va face în trei faze. Avem peste 63.000 de retaileri înregistrați în sistem. În această săptămână le vom trimite tuturor retailerilor contractul pe care trebuie să-l semneze. Am făcut webminare pentru a informa toate părțile implicate. Și, desigur, vom avea pachete de startup, spre finalul anului. Referitor la producători, sunt cu toții înregistrați. Avem peste o mie de producători. Etichetele trebuie să fie specifice, trebuie să aibă logo, asta e în curs și intră în curând în producție. Va dura cam 3-4 luni să intrăm în acest ciclu de returnare”.

Despre poveștile de succes din Europa, în ceea ce privește reciclarea, CEO-ul serviciului ReturRo a menționat:

„Germania, Olanda, Lituania, Slovacia, toate aceste țări au prezentat succese. Și Danemarca are proporție de 90-95% în ceea ce privește reciclarea, ceea ce este o rată fantastică. A fost un an greu, pentru că pentru toate statele care au implementat serviciul a fost ceva nou. Dar în momentul în care au început, acestea au văzut rata de reciclare și angajamentul foarte pozitiv al consumatorului. Încă din primele 7 luni oamenii au început să aducă ambalajele înapoi, în proporție de 70%. O dată ce este angajat consumatorul și înțelege beneficiile, iar accesul la sistem este ușor, aceste lucruri duc la succes”.

Întrebată apoi cum evoluează parteneriatul cu Ministerul Mediului, aceasta a răspuns:

„Eu nu renunț, întotdeauna încerc până la capăt și mă străduiesc să fac această lansare cât mai ușoară. E foarte important, mai ales în primele luni. Trebuie să spunem că această implementare, aceste sisteme, au nevoie de o colaborare între toate părțile - Guvernul României, producători, retaileri, cetățeni și distribuitori. Toate părțile sunt incluse în acest proces. Fiecare are rolul lui de jucat. Poate în 3 luni sau în 4 luni va trebui să schimbăm niște lucruri. Trebuie să păstrăm o minte deschisă, o dată ce toți avem aceleași obiective, aceleași scopuri și hotărâre, ne vom atinge țintele”.

