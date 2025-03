Sindicatele ar putea sesiza Comisia Europeană cu privire la proiectul de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici

"Ne vom coordona cu celelalte confederaţii, iar pe problemele legate de disfuncţionalitate evident că vom apela la Comisia Europeană pentru că este singura care poate interveni. Prin măsurile pe care Guvernul şi decidenţii politici din România le iau, se îndepărtează de modelul european, de economia socială, de piaţă şi de funcţionare normală în structura respectivă", a spus Hossu, potrivit Agerpres.



El a menţionat că numai astfel decidenţii politici acţionează. "Reacţionează, mai corect spus, la presiunea din exterior legată de acest lucru. Faptul că un primar sau un preşedinte de consiliu judeţean poate să decidă unilateral, fără o aprobare colectivă a consilierilor, structura unităţii administrativ-teritoriale respective arată o formă dictatorială care se doreşte a fi implementată. În diferitele forme se încearcă mecanisme nedemocratice", a explicat liderul sindical.



Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Federaţia Naţională a Sindicatelor APIA, Federaţia Sindicală a Veterinarilor din România, Federaţia Naţională de Mediu ,"Ecologistul", precum şi confederaţia C.N.S. Cartel ALFA, au semnat un protest comun în care "condamnă cu vehemenţă atacurile sistematice şi concertate asupra funcţiei publice, în special, şi a salariaţilor din sectorul bugetar, în general".



Liderii sindicali consideră că testele anuale cu privire la cunoaşterea legislaţiei impuse funcţionarilor publici, nevoiţi să memoreze şi să reproducă mecanic, repetitiv, texte de lege, sunt o bătaie de joc şi o insultă la adresa profesionalismului lor.



"Măsurile recente şi demersurile decidenţilor politici/aleşilor politici sub falsul 'stindard' al reformelor şi eficienţei, reprezintă un pretext pentru a slăbi structurile administrative şi a le transforma într-un mecanism de control discreţionar", se arată în protest.



Semnatarii susţin că aceste examene nu au nimic de-a face cu evaluarea reală a competenţelor şi sunt doar o armă prin care salariaţii incomozi pot fi eliminaţi. "Este evident că această 'testare' nu este altceva decât un mecanism de presiune psihologică, menit să intimideze şi să forţeze plecarea celor care nu răspund la comenzile politice. Dacă această metodă ar fi una justă, de ce nu este aplicată şi parlamentarilor, miniştrilor sau clientelei politice în fapt cei care 'reuşesc' să emită atâtea legi contradictorii, acte normative care ulterior necesită emiterea a nenumărate decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru aplicarea lor?", se scrie în protestul comun.



Potrivit liderilor sindicali, principiul imparţialităţii şi cel al legalităţii promovate de Codul Administrativ sunt încălcate prin implementarea acestor teste anuale, forţând, prin nişte persoane, aplicarea unei legislaţii care va deveni astfel imparţială, subiectivă, imorală şi neconstituţională, cel puţin prin lipsa elementelor de contestare.



Totodată, guvernanţii doresc să elimine orice urmă de echilibru democratic şi să acorde primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene puteri discreţionare. "Acest demers cinic transformă administraţia locală în 'moşia' conducătorului instituţiei, urmărind eliminarea oricărui mecanism democratic de control şi echilibru exercitat de către consiliile locale şi judeţene. Reprezintă o formă de dictatură administrativă şi o încercare de a acapara complet aparatul de stat prin decizii arbitrare şi discreţionare", reclamă sindicatele.



Acestea susţin, de asemenea, că aparatul administrativ din România are cel mai mic număr de salariaţi bugetari din UE, care deserveşte populaţia şi că în timp ce ţările europene îşi consolidează administraţia, politicienii români promovează "o propagandă toxică despre aparatul bugetar supradimensionat".



În schimb, România are un număr foarte mare de funcţii elective, anul trecut fiind alese 5.500 persoane cu funcţia de consilieri judeţeni şi locali.



"Manipularea grosolană, prin promovarea falsei idei că digitalizarea elimină necesitatea unui aparat bugetar corect dimensionat, raportat la nevoile actuale ale populaţiei, va avea ca şi efect gestionarea defectuoasă a volumului mai mare de nevoi ale populaţiei şi, implicit, serviciile oferite vor fi de slabă calitate şi sacadate. Politicienii şi conducătorii numiţi ai instituţiilor folosesc acest concept pentru a justifica reduceri de personal şi 'a face loc' angajărilor politice, nevoii grupurilor de interese care controlează politicienii de a-şi angaja reprezentanţii în instituţii sau de a-şi proteja afacerile prin eliminarea din instituţiile publice de control a persoanelor incomode", se mai spune în documentul sindical.



În consecinţă, sindicatele semnatare solicită: încetarea abuzurilor împotriva funcţionarilor publici şi a salariaţilor din sectorul bugetar; retragerea propunerilor de modificări legislative prin care administraţia publică din România devine şi mai vulnerabilă în raport cu interesele politice; încetarea imediată a demersurilor de reducere a personalului bugetar, care vor arunca administraţia publică în colaps; demararea unui dialog social real cu organizaţiile sindicale, în vederea identificării unor soluţii corecte şi echilibrate, construirea unor politici publice care să genereze cu adevărat economii la bugetul de stat; aplicarea în integralitatea ei a Legii de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, stoparea derogărilor la aceasta, toate generatoare de inechitate şi discriminare, cu acordarea aceloraşi drepturi salariale pentru aceleaşi atribuţii.



În perioada următoare, organizaţiile sindicale semnatare vor demara procedura de consultare internă în vederea organizării unor acţiuni de protest comune.



De altfel, preşedintele FNSA, Bogdan Şchiop, şi secretarul general al FNSA, Nicolae Mureşan, au precizat că, la nivelul federaţiei, a fost declanşată deja consultarea internă a membrilor de sindicat, urmând să demareze, în scurt timp, mai întâi pichetarea la nivelul instituţiilor locale, a prefecturilor, şi apoi la nivelul instituţiilor centrale.



Mai mulţi parlamentari PSD şi ai minorităţilor naţionale propun, printr-o iniţiativă legislativă depusă în luna februarie la Parlament, ca evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici să cuprindă şi verificarea, în scris, a cunoştinţelor teoretice actualizate privind actele normative care reglementează activităţile acestora.



Proiectul, semnat de 55 parlamentari PSD şi ai minorităţilor naţionale, între care şi de premierul Marcel Ciolacu, propune modificarea şi completarea, în acest sens, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.



Potrivit proiectului de act normativ, "procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a cunoştinţelor teoretice actualizate privind actele normative care reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului şi a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public".



Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaţilor este for decizional.

