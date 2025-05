Simion, Nicușor Dan, Antonescu, Ponta, Lasconi, primele declarații după EXIT POLL

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor:

„Poporul român este compus din părinții și bunicii noștri care spun că ajunge cu trădarea și vânzarea de țară. Azi a fost nu doar ziua votului, ci și ziua internațională a mamei, iar mamele noastre vor ca fiii și fiicele lor să rămână acasă. Pentru ele luptăm și mergem până la capăt. În următoarele ore se vor sfâșia hienele între ele pentru a obține puterea. Vor putere de dragul puterii. Nu e lupta noastră și nu ne vom amesteca în lupta lor. Noi suntem aici pentru a scrie istorie, nu pentru a face politică. Ne vedem din nou după ce ultimul buletin de vot a fost numărat, iar apoi vom începe reconstrucția României, doar cu Dumnezeu înainte. O seară bună!", a spus George Simion.

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale:

„Democrația este despre comunități, problemele lor, aspirațiile lor și vreau să felicit în această seară comunitățile de votanți ale fiecăruia dintre contracandidați pentru dezbaterea pe care au purtat-o, în special pe rețele sociale, în opinia mea, mult mai consistente decât dezbaterea pe care noi, politicienii, am putut să o producem, și noi, politicienii, mai avem, fiecare dintre noi, un drum lung până la a ajunge la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm.

Vreau să mulțumesc personalităților publice care m-au susținut și au girat cu numele lor campania mea, vreau să mulțumesc miilor de oameni care au donat din buzunarul lor pentru ca această campanie să poată să aibă loc, vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor care au făcut campania asta timp de trei luni, și echipei cu care am colaborat. A fost pentru mine o onoare să lucrăm împreună și sper să o facem în turul doi.

Să ne raportăm cu prudență la rezultatele exit-poll-urilor pe care le vedem pentru că ele sunt ora 19:00 și sunt fără diaspora, deci să așteptăm numărătoarea exactă a voturilor care va veni în cursul acestei nopți.

Vreau să mulțumesc în avans reprezentanților tuturor partidelor în secțiile de votare și vreau să-i rog să asigure o numărătoare corectă din momentul acesta pentru că e vorba de încrederea românilor și a partenerilor noștri în democrația din România și, în opinia mea, este un nou început față de care avem cu toții responsabilitatea să-l facem în mod corect”, a spus Nicușor Dan.

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale:

„Aș vrea, în această seară, înainte de orice, să le mulțumesc tuturor românilor care au venit astăzi și în cele două zile dinainte în diaspora la vot. A fost un gest de responsabilitate, un gest democratic și un gest de speranță.

În al doilea rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat un vot. Le mulțumesc, îmi simt obligat și dacă acest vot se va transforma în obligația de președinte al României, o voi duce cu gândul la speranța pusă de ei în acest vot, în această zi. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat în campania mea, aș vrea să le mulțumesc tuturor care m-au susținut și aș vrea de asemenea să felicit și să le adresez un gând de apreciere tuturor oamenilor care au lucrat în campaniile contracandidaților.

Democrația înseamnă o bătălie, uneori dusă la maximum, dar e o bătălie pe idei în care niciodată nu trebuie să uităm că suntem concetățeni, că suntem fiii aceleiași țări și că la sfârșitul unei bătălii va trebui să mergem cu toții împreună înainte. În al treilea rând, știu, sunt suficient de experimentat să știu că victoria în alegeri nu este decisă nici de exit-polluri, nu se poate angaja, declara în urma acestora.

Așteptăm să numărăm fiecare vot. Atunci când toate voturile vor fi numărate și oficial încheiate, vom discuta despre câștigători sau despre pierzători. Îi rog pe toți reprezentanții noștri în secțiile de votare să rămână atenți, să lucreze până la capăt, până când procesul electoral se încheie și îmi exprim speranța că tot acest proces electoral, toată numărătoarea, care va dura câteva ore bune, se va desfășura în condiții corecte și în condiții perfect democratice.

Încă o dată mulțumiri tuturor care au votat astăzi, mulțumiri votanților mei și să sperăm că vom continua împreună în turul 2", a spus Crin Antonescu.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale:

„Avem de numărat în seara asta. Faptul că jumătate din cei întrebați la exit poll nu au răspuns înseamnă că avem o mare problemă în România. (...) Sunt convins că rezultatul final va fi altul. Un candidat cu o mică echipă luptându-se cu ditamai forțele e o poveste de succes. Nu am candidați în secții dar am încredere în oamenii de acolo.

După ce se numără toate voturile vom vedea mâine ce avem de făcut. Cu siguranță va fi turul doi. Cel mai important e să avem dezbateri, poate nu mai fuge domnul Simion.

De mâine vor înceta presiunile insuportabile din partea conducerilor de partid, PNL, PSD, Guvern. Nu cred că vor avea candidat în turul 2 și poate se apucă să guverneze România. Rezultatul îl veți vedea, va fi încă o înfrângere pentru ei.

Din 2.000 primari cărora le-am dat mesaje și le-am mulțumit pentru colaborare, vreo 10 m-au pârât la conducere. Au fost presiuni pe care nu le-am văzut și amenințări. Și fac politică de ceva timp. Sunt convins că se termină în noaptea asta. De mâine putem avea turul doi. Am fost președinte de partid, am luat locul 1 cu 41%. Nu am fost niciodată pe locul 3. Și nu am cerut niciodată colegilor de partid să voteze cineva de la dușman. Asta e trădare iar această trădare îl va costa pe domnul Ciolacu foarte mult", a spus Victor Ponta.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale:

„Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat, care ați pus încrederea în votul dumneavoastră. De asemenea, vreau să-i felicit pe toți cei 10 contracandidați și vreau să mulțumesc celor care i-au votat. Românii au întotdeauna dreptate. Mă îngrijorează faptul că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat care atunci când au ieșit din secțiile de vot nu au dorit să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaționist sau cu un pro-european, așa că ne putem aștepta la diferențe, după ce am văzut aceste două exit-poll-uri", a spus Elena Lasconi.



„Vreau să vă puneți următoarea întrebare: ce s-a schimbat în ultimele șase luni în instituțiile statului, ce s-a schimbat cu adevărat, pentru că mi se pare că nimic și nu există nicio responsabilitate despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Mă bucur că am avut foarte mulți oameni care au fost cu ochii pe alegerile din România, inclusiv din Statele Unite, și că procesul a fost unul democratic. Asta mă bucură foarte mult. Știu că a fost și o încercare de atac cibernetic, dar s-a rezolvat într-un timp foarte scurt. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, să nu uităm de faptul că am inspirat oameni de bună credință din țara asta. Am arătat că sistemul poate avea o fisură și noi am reușit să facem asta anul trecut", a mai spus ea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News