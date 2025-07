"Şi când eşti în şanţ, trebuie să te uiţi la stele". Ultima discuţie a lui Mihai Leu cu Titi Aur

”Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât și pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepțional, a fost un simbol de voință, curaj și pasiune. Pentru fani, Mihai a fost și va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă și prin demnitatea cu care și-a trăit viața.

Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soț și un tată minunat. Moștenirea lui merge mai departe prin toți cei care l-am iubit, l-am susținut și am fost martori la parcursul său unic”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Mihai Leu.

Titi Aur, dezvăluiri despre ultima lor discuţie: Şi când eşti în şanţ, trebuie să te uiţi la stele

Titi Aur a vorbit pentru DC News despre Mihai Leu şi a dezvăluit detalii din ultima lor discuţie, purtată chiar în spital.

"Mihai, din punctul meu de vedere, este una dintre puţinele persoanele din lume care a reuşit performanţă maximă în două sporturi total diferite: box şi automobilism. Dar ce nu ştiu cei mai depărtaţi un pic este că Mihai era un foarte bun sportiv. Juca tenis cu piciorul la nivel înalt, se bătea de la egal la egal cu marii noştri fotbalişti. Dacă s-ar fi apucat de orice sport, probabil că ar fi făcut performanţă.

El a ajuns la box, aşa cum o spunea şi el, întâmplător. Tatăl lui a făcut automobilism, lui i-a plăcut foarte mult, dar l-a dus unchiul său la box, sport de care s-a îndrăgostit. Dar el declara că trebuia să se ducă din prima la automobilism.

Eu îl cunosc pe Mihai din 1996-1997, când aveam acelaşi sponsor. Mi-a spus atunci că vrea să se apuce de automobilism, şi eu l-am consiliat, l-am sfătuit cu multe lucruri, de la ce maşină să ia, cum să piloteze. Am avut foarte multe întâlniri, foarte multe evenimente împreună, am fost rivali, ne-am şi certat sportiv. M-a şi bătut de multe ori. A câştigat în 2000 Raliul Hunedoarei, la el acasă, simţindu-se foarte bine acolo. Familia lui avea o casă de vacanţă în zonă, aşa că se simţea în apele lui, a mers foarte tare atunci. El de obicei mergea foarte tare.

În 2003, când eu am mers în Campionatul Mondial şi am participat la doar două raliuri în România, el a ieşit campion naţional.

Mihai era foarte luptător. Răzbunător din punct de vedere sportiv. Adică, dacă lua bătaie, la raliul următor venea şi mai ambiţionat, mai hotărât.

Boala asta o are din 2014. În 2018, la o cursă în oraş, în Târgu Mureş, el a venit direct din chimioterapie. A venit cu avionul de la Bucureşti şi a concurat. Eu l-am întrebat de ce e alb ca varul la faţă, şi mi-a spus atunci că până dimineaţă fusese în tratament. Ştim că tratamentul ăsta e foarte nenorocit şi dă nişte stări foarte ciudate, alţii nu sunt în stare nici să deschidă ochii. El a concurat la raliu atunci. A fost un mare luptător.

Am fost la el la spital acum o lună, aproximativ, la Fundeni, unde era cu Ana, soţia lui, lângă el. Arăta rău fizic, dar era optimist în continuare. A spus atunci că va ieşi din spital, că mai are de făcut o operaţie şi că va fi bine, că trebuie să mai pună nişte kilograme pe el. La minte era perfect coerent. Am stat cu el atunci o oră, am depănat amintiri. Şi mi-a spus un lucru special, care m-a impresionat. "Şi când eşti în şanţ, trebuie să te uiţi la stele". Aia a fost ultima dată când m-am văzut cu el.

Acum două săptămâni, cu o zi sau două înainte de a fi luat cu elicopterul, s-au sărbătorit 50 de ani de la Raliul Clujului. A fost şi el invitat, dar nu a putut veni. Dar a intrat prin telefon şi a spus că îi pare rău că nu poate fi alături de noi, că se simte rău, dar că va fi cu siguranţă în anii următori alături de noi. Probabil va fi în mintea şi sufletul nostru de fiecare dată. A rămas, este şi va fi un exemplu de luptător adevărat. A luptat în box, în automobilism şi cu boala.

Mihai a fost un Leu când a intrat în ring, dar şi când s-a urcat la volanul maşinii de curse", a declarat Titi Aur pentru DCNews.

