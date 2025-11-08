Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, sărbătoare pe 8 noiembrie. Tradiții și semnificație. Cine au fost Ei

În această zi, credincioșii îi cinstesc pe conducătorii oștirilor cerești, trimișii lui Dumnezeu și protectorii oamenilor. Este o sărbătoare a luminii și a biruinței binelui asupra răului, dar și un moment de rugăciune și introspecție.

Tradiția spune că Arhanghelii sunt slujitorii și vestitorii lui Dumnezeu, împlinind voia Sa în lume și în viața fiecărui om. În această zi, credincioșii merg la biserică, aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți și rostesc rugăciuni de mulțumire.

Cine au fost Sf. Arhangheli Mihail și Gavril

Potrivit scrierilor sfinte, Arhanghelul Mihail este conducătorul cetelor îngerești și apărătorul credinței. În iconografie, el este înfățișat purtând sabie, ca simbol al dreptății și al luptei împotriva răului. Numele său, în ebraică „Mi-ka-El”, înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, o expresie a puterii divine pe care o poartă. El este cel care a condus oștirile cerești în lupta împotriva îngerilor căzuți, devenind simbolul curajului și al fidelității față de Creator.

Arhanghelul Gavril, al cărui nume se traduce prin „puterea lui Dumnezeu”, este vestitorul tainelor divine. Este cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea Nașterii Mântuitorului, dar și cel care i-a vestit lui Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În iconografie, Gavril apare adesea ținând un crin, semn al curăției și al bucuriei divine.

Doxologia amintește că în ziua de 8 noiembrie nu sunt cinstiți doar Mihail și Gavril, ci toate cetele îngerești, îngerii, arhanghelii, heruvimii și serafimii, într-o mare sărbătoare numită Soborul Sfinților Arhangheli. Această denumire vine din grecescul synaxis, care înseamnă „adunare”, marcând unitatea și armonia lumii îngerești în slujirea lui Dumnezeu.

Tradiții și superstiții de Sf. Mihail și Gavril

În credința populară românească, sărbătoarea Arhanghelilor are o semnificație deosebită. Se spune că în această zi „moșii se întorc acasă”, iar sufletele celor adormiți primesc lumina rugăciunilor. De aceea, oamenii aprind lumânări pentru morți, pentru ca aceștia „să nu rătăcească în întuneric”.

În majoritatea satelor, gospodarii nu muncesc în această zi, considerând că e păcat să faci treburi grele. Se aprind focuri în curți, pe dealuri sau în grădini, pentru a alunga spiritele rele și a proteja gospodăria. În unele zone, se crede că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului și veghează la trecerea sufletelor, iar focul aprins simbolizează lumina pe care o oferă celor plecați dintre noi.

Tot în popor se spune că după sărbătoarea Arhanghelilor începe „vara iernii”, o perioadă scurtă de vreme mai blândă, urmată apoi de venirea frigului. Bătrânii obișnuiau să spună că „de Mihail și Gavril se strâng păsările și pleacă gerurile spre oameni”.

De asemenea, în această zi, se oferă colaci, mere și lumânări la biserică pentru pomenirea celor adormiți, iar în unele regiuni se face o masă de pomenire numită „Moșii de Arhangheli”.

Nume sărbătorite de Sf. Mihail și Gavril

Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica pe 8 noiembrie. Printre cei care poartă numele Arhanghelilor se numără Mihai, Mihaela, Mișu, Mișa, Mihăiță, Mimi, Gabi, Gabriel, Gabriela, Găbița, dar și forme populare precum Mihalache sau Gavrilă.

Această zi este prilej de bucurie și sărbătoare în multe familii, dar și un moment de reflecție spirituală. Preoții îndeamnă credincioșii ca, dincolo de urări și mese festive, să-și amintească de rolul îngerilor ca păzitori și călăuze.

Potrivit Doxologia.ro, Arhanghelii Mihail și Gavril sunt „luminați slujitori ai lui Dumnezeu, ocrotitori ai lumii și purtători ai iubirii divine”. De aceea, sărbătoarea lor nu este doar o tradiție, ci o chemare la credință, la pace și la recunoștință față de darul vieții.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este una dintre cele mai luminoase zile din calendarul ortodox. Este o sărbătoare a curajului, a credinței și a speranței, o aducere aminte că fiecare om are un înger păzitor care îi călăuzește pașii și îl apără în lupta nevăzută dintre bine și rău.