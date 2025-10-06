€ 5.0889
Data actualizării: 10:22 06 Oct 2025 | Data publicării: 10:22 06 Oct 2025

Serviciu militar obligatoriu. Cancelarul Merz "bănuiește" ce urmează în Germania
Autor: Andrei Itu

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu.

Dar Friedrich Merz este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, transmite luni dpa. Friedrich Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public ARD.

"Să începem cu serviciul voluntar..."

"Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar", a declarat Merz, care conduce blocul conservator al guvernului german.

El a menţionat că în prezent sunt circa 350.000 de tineri bărbaţi pe grupa de vârstă eligibilă şi aproximativ acelaşi număr de femei.

Cu toate acestea, nu toţi bărbaţii vor fi recrutaţi sau supuşi unor examene medicale, iar ca urmare a restricţiilor constituţionale femeile nu pot fi recrutate.

NATO afirmă că Germania are nevoie de o forţă de 260.000 de militari

NATO consideră că Germania are nevoie de o forţă de 260.000 de militari ca să reziste unui potenţial atac, cum ar fi unul din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de soldaţi activi suplimentari.

Propunerea ministrului apărării, Boris Pistorius, social-democrat, se bazează pe înrolarea voluntară şi urmăreşte să atragă mai mulţi tineri, făcând serviciul militar mai atractiv, inclusiv prin remuneraţie şi condiţii mai bune.

Ce spun criticii

Legislatorii conservatori au criticat proiectul de lege pentru că nu specifică în ce circumstanţe ar putea să treacă serviciul voluntar la un sistem obligatoriu.

"Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătăţile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni", a declarat premierul bavarez Markus Soder, unul dintre cei mai puternici politicieni conservatori din ţară, în ediţia de duminică a ziarului Bild.

Noua lege a serviciului militar

Noua lege a serviciului militar urma iniţial să fie dezbătută în primă lectură în Bundestag săptămâna aceasta joi. Cu toate acestea, sâmbătă, purtătorii de cuvânt ai ambelor facţiuni ale coaliţiei au anunţat că discuţiile parlamentare vor începe peste două săptămâni.

"Încercări de a tulbura populaţia"

În interviul său televizat, Merz a abordat şi recentele observări de drone, pe care le-a atribuit Rusiei.
"Este o ameninţare serioasă la adresa securităţii noastre", a spus el. El a încercat totuşi să liniştească publicul: "Până acum, nu am avut niciun incident care să implice o dronă înarmată. Sunt încercări de recunoaştere şi încercări de a tulbura populaţia". Guvernul va lua măsuri împotriva acestui lucru, a mai afirmat cancelarul, notează Agerpres.

