Serghei Lavrov, pregătit pentru o discuție cu Marco Rubio: „Sunt gata să ne întâlnim față în față”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat că este dispus să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, după ce s-a speculat că poziția sa ar fi contribuit la anularea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta.

Întâlnirea planificată luna trecută a fost suspendată de Trump după un apel telefonic între Lavrov și Rubio. Potrivit Financial Times, citat de SkyNews, atitudinea oficialului rus a determinat Casa Albă să amâne discuțiile. Planificată inițial pentru luna octombrie, summitul fusese conceput ca o tentativă de relansare a discuțiilor de pace privind războiul din Ucraina. Totuși, Rusia a rămas fermă în privința cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare ca precondiție pentru un armistițiu.

Lavrov anunță: E gata de o întâlnire cu Rubio

Surse diplomatice au sugerat că Lavrov „a greșit sau a luat decizii neprevăzute” în negocierile cu partea americană. Într-un interviu pentru agenția RIA Novosti, ministrul de Externe rus a respins posibilele tensiuni, spunând că e pregătit să se întâlnească cu Rubio: „Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem importanța unei comunicări constante. Este esențială pentru discuțiile privind Ucraina și pentru promovarea agendei bilaterale. De aceea comunicăm telefonic și suntem gata să ne întâlnim față în față atunci când este necesar”.

Între timp, au apărut speculații privind o posibilă distanțare între Vladimir Putin și Lavrov, după ce ministrul a fost exclus de la o reuniune-cheie a Consiliului de Securitate și nu va conduce delegația rusă la viitorul summit G20, așa cum obișnuia în anii precedenți.

Kremlinul a respins însă aceste zvonuri, spunând că Lavrov rămâne în grațiile președintelui.

În ultimele luni, președintele american a arătat o schimbare de abordare în ceea ce privește războiul din Ucraina. După o întâlnire cu liderul de la Kiev, finalizată cu tensiuni la Casa Albă la începutul anului, Trump și‑a schimbat poziția față de conflict și a impus sancțiuni asupra a două rafinării petroliere rusești, în încercările sale de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa de negocieri.

Mai mult, Pentagonul a aprobat, în urmă cu câteva zile, transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, lăsând decizia finală la Casa Albă.