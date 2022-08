Șerban Copoț și familia sa, urmăriți de Securitate, în comunism: Am avut necazuri

"Plecarea mea în Liceul Militar a coincis în mod ironic cu vârful meu de performanţă în yachting. Vara aceea am fost de neoprit şi am luat toate trofeele şi cupele puse la bătaie de Federație. Eram numărul 1, purtam plete, dădeam interviuri la televiziunea locală, ce mai, eram pe val. Când a venit toamna şi a trebuit să mă tund, pentru că mergeam la Liceul Militar, parcă s-a rupt ceva în mine. Deveneam un nou eu, trebuia să las în urmă familia, copilăria şi să mă las format pe un nou calapod. Şi nu orice fel de calapod, ci unul milităresc.

Mi-a fost tare greu la început, dar m-am adaptat şi am legat cu colegii o prietenie care ţine până în ziua de azi. Am foarte multe amintiri frumoase de acolo. Am făcut doar clasa a IX-a şi a X-a acolo, pentru că s-a desfiinţat şi am mers în civilie. Albumul celor de la The Prodigy – „The Fat of the Land, a fost cel care m-a aruncat în braţele dansului, şi de aici încolo vorbim despre istorie", a povestit Șervan Copoț pentru viva.ro.

"Întreaga familie a suferit. Am avut necazuri"

În 1986, când tatăl său, navigator de meserie, a rămas în Germania, familia artistului a avut probleme din cauza Securității.

"A fost extrem de greu, pentru că întreaga familie a suferit. Lăsând la o parte neajunsurile pe care le avea orice familie, noi am avut necazuri în plus. De exemplu, fratele meu cel mai mare nu a avut voie să dea examen la Institutul de Marină, pentru că ai mei nu erau membri de partid. Telefoanele erau ascultate, am fost urmăriţi şi, în genere, s-a încercat excluderea familiei de pe unde s-a putut.

Nu suntem singurii care am trecut prin aşa ceva, dar pot spune că am văzut faţa cu adevărat hidoasă a comunismului. Aşadar, pe toţi cei nostalgici cu perioada comunistă i-aş băga… la un tratament cu lecitină. (zâmbește) Greşeala pe care o fac nostalgicii este că asociază acea perioadă cu tinereţea sau copilăria şi uită mizeria de atunci", a spus Șerban Copoț.

De ce a renunţat Şerban Copoţ la muzică

“Foarte multă lume e surprinsă că sunt atât de implicat în viața de familie și că am renunțat la cariera de artist ca să fiu alături de ei. E doar o pauză pe care mi-am luat-o. Poate peste cinci ani sau câți or fi, voi relua cariera muzicală, dar doar pentru noi și câțiva prieteni. Dacă va ajunge și la marea masă muzica noastră, cu atât mai bine, dar nu asta va fi ideea”, spune Șerban.

De curând, concurentul de la Te cunosc de undeva! s-a întors din Tabăra exploratorilor, care s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile la Straja, în județul Hunedoara. Au fost acolo 97 de copii, inclusiv băieții săi, care au învățat, printre multe altele, despre metodele de supraviețuire.

“Un modul era despre cum să înveți să faci focul, un altul despre cum să-ți construiești un adăpost, altul de orientare și unul de prim ajutor. Această tabără a strâns 97 de copii care au venit în mod gratuit. De asemenea, transportul și echipamentele pentru ei au fost gratuite. A fost extraordinar. Și am hotărât ca Tabăra exploratorului să aibă loc în fiecare an, de acum încolo. Tabăra e bazată pe un modul care nu există nicăieri în lume, inventat cu cei de la asociația noastră, Generația verde”, mai spune el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News