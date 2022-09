Senatul României a decis: Curtea școlii trebuie să se deschidă pentru sport și, implicit, pentru fotbal

În raportul întocmit de comisia de specialitate și adoptat azi se arată că proiectul pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 9 mai 2000 reglementează problema accesului la o resursă pentru sport neutilizată în afara orarului şcolar şi care are avantajul de a se afla în vecinătatea zonelor rezidenţiale.

Astfel, va fi permis accesul gratuit pe terenurile de sport ale unităţilor de învăţământ care fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor tuturor copiilor, aşa cum sunt definiţi în Legea 272/2004, precum şi tinerilor cu vârsta de peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Federația Română de Fotbal salută decizia, una care va avea un impact important asupra numărului de practicanți de fotbal în România, contribuind la dezvoltarea fotbalului de bază. Totodată, FRF menționează că acesta este unul dintre subiectele ce s-a aflat tot timpul pe lista discuțiilor de fiecare dată când a existat o întâlnire între reprezentații FRF și cei ai Parlamentului României.

Legea se află acum pe masa Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Dacă va trece și va fi publicată în Monitorul Oficial, în termen de 90 de zile toate unităţile de învăţământ sunt obligate să introducă regulamentele de funcţionare, prevederi legate de acces şi de modul de utilizare al curţilor şi terenurilor de sport aflate în folosinţa acestora, precum şi orarul de acces, după orele de program, în zilele libere şi în timpul vacanţelor şcolare şi le vor afişa la exterior într-un loc vizibil, precum şi pe pagina de internet, acolo unde este cazul, scrie frf.ro.

Premieră națională în Cluj: Nevăzătorii pot naviga singuri în caiac, pe două lacuri special amenajate

Asociația Caiac SMile împreună cu Primăria Cluj-Napoca au venit cu această premieră cu ocazia activităților desfășurate în timpul Săptămânii Europene a Sportului, care are loc la Cluj-Napoca în perioada 23-30 septembrie, sub motto-ul #BEACTIVE, scrie monitorulcj.ro.

Alex Benchea, „alpinistul cu ochi albi”, dar şi alţi tineri nevăzători au vâslit ghidați de sunetele emise din boxe. „E un sentiment foarte fain să ştii că te poţi plimba singur pe lac, fără să depinzi şi de alţi oameni. Noi aici am stabilit trei puncte. Trei sunete distincte şi aşa ne orientăm, ne facem o hartă mentală. Mergem de la mal, de la primul sunet, apoi mergem de la 1 la 2, când ne apropiem de 2 virăm să ne întoarcem. Când ajungem prin mijloc, mergem spre sunetul trei şi apoi la unu. E ca un triunghi, de obicei. Îmi place, e frumos să pluteşti, să fii în natură, să simţi adrenalină şi bucurie”, a spus Alex Benchea.

Primarul Clujului, Emil Boc, i-a încurajat pe tinerii nevăzători chiar de pe lac, din caiac. Edilul a vâslit alături de Ionuț Stancovici și a parcurs mai multe ture de lac. De altfel, Emil Boc nu este la prima întâlnire cu acest sport. El a mai vâslit, în canoe, pe lacul Gheorgheni în anul 2021, cu ocazia manifestărilor organizate de Asociația Caiac SMile în memoria lui Ivan Patzaichin. „Este o experienţă minunată, oamenii ăștia fac un lucru extraordinar. Ne ajută să facem cât mai accesibil acest oraş, un oraş în care toată lumea să se simtă bine. Iar acest program de accesibilizare pentru persoanele nevăzătoare, pentru ca ele să poată vâsli singure într-un caiac, e un lucru Dumnezeiesc, aş putea spune. Senzaţia de plutire este una liniştitoare, apoi mai e senzația de independenţă, faptul că tu singur poţi să iei decizii şi să mergi dintr-o parte în alta, fără să te oprească nimeni. Este un lucru inovativ să utilizezi sunetul ca mijloc de coordonare şi de comunicare, de ce nu?! Dacă închideţi şi ochii nu e chiar simplu. Cu atât mai mult sunt de admirat aceşti copii extraordinari, care reușesc să se ghideze doar după sunete să ajungă în celălalt colţ al lacului. E o experienţă inedită, am încercat să închid ochii, dar am început să ameţesc, mi-a fost greu să îmi păstrez echilibrul, să şi vâslesc, am încercat până la limita la care am avut control”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc (citește continuarea AICI).

