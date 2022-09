Semnul care ar fi arătat că Regina Elisabeta mai avea de trăit câteva zile, observat de un medic. "A suferit foarte mult" - Foto

Un medic a subliniat aspectul fragil al Reginei Elisabeta la ultima ei numire regală ca un semn care arăta că aceasta va muri în câteva zile. Dr. Deb Cohen-Jones, care locuiește în Perth, Australia de Vest, a spus că din fotografiile pe care Elisabeta a II-a le-a făcut alături de Lis Truss, la Castelul Balmoral din Scoția, marți, se vede că starea de sănătate a monarhului nu era una bună, scrie Daily Mail.

"Se pare că există posibile dovezi ale bolii vasculare periferice. Este o tulburare de circulație a sângelui care face ca vasele de sânge din afara inimii și creierului să se îngusteze, să se blocheze sau să aibă spasme", a spus ea pentru FEMAIL.



"Uneori poate duce la insuficiență cardiacă. Dacă circulația periferică este atât de slabă, organele nu primesc o cantitate suficientă de sânge. Poate fi un semn al insuficienței multiple a organelor", a mai spus medicul.

Unele dintre simptomele binecunoscute ale acestei afecțiuni includ durere intermitentă, care se poate prezenta sub formă de crampe sau oboseală musculară, "răceală" a părții afectate a corpului, amorțeală și înțepături. Mâinile regretatei Regine erau mov, simptom care apare de obicei atunci când inima nu mai este capabilă să pompeze sângele în mod eficient.





Tensiunea arterială scade încet, iar fluxul de sânge în întregul corp încetinește, făcând ca extremitățile să înceapă să se simtă reci la atingere, a mai explicat Crossroads Hospice.



Din păcate, dr. Deb a confirmat că Regina Elisabeta a II-a "a fi suferit foarte mult" dacă ar suferit de boală cronică, deoarece "pare destul de gravă".



Nu există nicio modalitate de a ști cu siguranță de cât timp sunt petele mov acolo, deoarece monarhul nu a fost văzut în public de ceva vreme și purta adesea mănuși.

