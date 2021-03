Selly, petrecere în plină pandemie. Mikey Hash: Nu poţi vorbi în felul ăsta. Aroganţe! Nu treci pe roşu doar pentru că e liberă strada

Mihai Alexandru Hash, cunoscut sub numele de Mikey Hash, este primul vlogger cu peste un milion de abonaţi pe Youtube din România.

De altfel, Mikey Hash este cel care l-a promovat în vlogurile sale pe Selly, cu mai mulţi ani în urmă.

"Da, este adevărat, se uita la mine. Ca şi toţi vloggerii din România, toţi se uitau la mine când erau mici. Asta a fost o aroganţă, glumă! Am 10 ani în vlogging, eu deja sunt dinozaur.

Acesta a făcut mai multe declaraţii despre petrecerea organizată de Andrei Şelaru (Selly) în plină pandemie, dar şi discursul acestuia după ce a fost amendat şi criticat.

"Doamne, cât de multă lume comentează subiectul ăsta. Ce se întâmplă? E incredibil. Cu sau fără manelişti, e cea mai mică problemă. Nu cred că asta e problema. Ar fi trebuit să fie aşa, subsidiar, nu ştiu de ce oamenii s-au supărat foarte mult pe treaba asta, că erau manelişti acolo. Poate este o dezamăgire. Problema este că a încălcat legea intenţionat şi s-a filmat făcând-o, şi a şi postat, în condiţiile în care el ar trebui să dea un exemplu. Asta e problema, de fapt!", a spus Mikey Hash în emisiunea "La Măruţă".

"Nu treci pe roşu că e strada liberă"

Vloggerul Selly a lansat mai multe critici, afirmând că restaurantele sunt pline până la ora 23:00, dar că după ora 23:00 nu mai ai voie să faci o petrecere acasă.

"Problema e legea. Legea e foarte stupidă. (...) Cluburile sunt pline. În club e voie, într-o casă imensă e ilegal. Nu îmi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii de ziua voastră", a spus Selly.

VEZI ŞI Selly, răspuns pentru toți care s-au luat de el că a făcut petrecere în pandemie: E ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta!

"În acelaşi timp, sunt unele intersecţii în Bucureşti unde noaptea e liber, şi unii trec pe roşu. Că aşa e, nu mai stai la roşu. Stăm toţi ca fraierii la roşu, deşi unii trec pe roşu. Nu îţi convine, dar legea spune să stai la roşu. Chiar dacă e liberă strada, respecţi legea. Nu poţi spune nici măcar că te-ai asigurat. Ai trecut pe roşu! Ai încălcat legea, nu poţi face asta", a replicat Mikey Hash.

Mikey Hash, mesaj clar pentru Selly: "Nu poţi vorbi în felul ăsta"

"Nu îi contestă nimeni realizările lui Selly, nu îi ia nimeni asta. A realizat multe la vârsta lui. Dar nimeni nu discută despre asta. Ce mă deranjează pe mine sunt aroganţele pe care mai nou le are. M-am uitat inclusiv în ultimul lui clip cum vorbea despre oamenii de 40 de ani care sunt săraci şi nu au bani şi sunt invidioşi pe el, că el munceşte mult, că jurnaliştii vor să îl tragă în jos că sunt geloşi că el câştigă bani, că el nu îşi permite să stea 14 zile în carantină, că are treburi de făcut, că e important. Nu poţi vorbi în felul ăsta. Eu înţeleg că te crezi buricul pământului, am fost şi eu acolo, dar modul ăsta în care te exprimi îţi atrage antipatie, chiar dacă tu gândeşti aşa. Dar dacă o arzi la modul ăsta şi îţi baţi joc de oamenii care sunt mai puţin norocoşi decât tine, te poziţionezi prost şi nu dă bine", a mai spus Mikey Hash.

Acest articol reprezintă o opinie.