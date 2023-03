Selly: N-am avut timp să citesc beletristică. Eu muncesc de la 12 ani

Răspunsul său a fost: „nici multe, nici puține. Din câte îmi aduc aminte, cred că vreo 15 cărți, excluzând cărțile de când eram foarte, foarte mic. Ultima carte pe care am citit-o și pe care o recomand oricui se numește „Principii” de Ray Dalio. Sunt principii de viață, dar și principii de afaceri. O altă carte care mi-a plăcut foarte mult a fost „Sapiens”, scrisă de Yuval Noah Harari. Dar 90% din lucrurile pe care le-am învățat, le-am învățat căutându-le punctual pe Internet. N-am învățat din cărți să filmez, să editez sau să montez”.

Întrebat de Denise Rifai, la Kanal D, dacă a citit beletristică, Selly a zis: „N-am avut timp. Eu muncesc de la 12 ani. Am citit foarte puține cărți de ficțiune”.

„Muncesc foarte mult. Pare că doar mă distrez. Este foarte greu de văzut munca din spate și tot ce se întâmplă. Am o mare pasiune pentru ce înseamnă business. Când eram mic am făcut programare și eram foarte bun la asta. Încă n-am avut șansa să fac ceva în segmentul IT fiindcă, de la o vârstă foarte fragedă, m-am apucat de vlogging”, a mai zis Selly.

„Întrebarea este nu ce mănâncă, ci din ce face atâția bani. De unde are atâția bani? Totuși nu este vreun geniu. Are 12 clase. Ce mănâncă... ce mănâncă... Sau cu ce benzină merge... e alt subiect, dar întrebarea este aceasta: de unde face atâția bani? Dacă spune că între 10.000 și 20.000 euro cheltuiește pe lună - și asta... fiind cumpătat - bănuiesc că face măcar 40.000 euro lunar, că doar nu cheltuiește tot ce câștigă într-o lună. Nu ai cum să cheltuiești tot ce câștigi într-o lună doar pe strictul necesar”, a zis Elena Cristian, analist DC Business.

Pe de altă parte, Mircea Badea este curios ce mănâncă de ajunge să cheltuiască o sumă atât de mare lunar.

„Spune că este un om cumpătat. Corect. Ăștia mai predispuși la excese... cheltuiesc alte sume... Altfel, oamenii cumpătați cheltuiesc între 10.000 și 20.000 euro. Dar cât mănâncă? Dar cât plătește chirie? Vă dați seama că dacă n-ar fi cumpătat ar cheltui 100.000 euro lunar”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

