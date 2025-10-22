Șeful Statului Major al Armatei franceze: Să fim pregătiți pentru un șoc în trei, patru ani în fața Rusiei

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani” în fața Rusiei, care „poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a afirmat miercuri șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica efortul de reînarmare al țării.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon în fața deputaților Comisiei de apărare.

„Rusia este o țară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru și acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc”, a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită - potrivit lor - „să intre în conflict militar direct cu NATO”, amenințare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Moscova are „percepția unei Europe colectiv slabe”

Moscova are „percepția unei Europe colectiv slabe”, potrivit generalului Mandon, care observă o „dezinhibare a recurgerii la forță” de partea rusă.

Totuși, „avem totul pentru a fi siguri de noi”, a afirmat el, subliniind că din punct de vedere „economic, demografic și industrial, europenii sunt superiori Rusiei”.

„Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a spus el.

Creșterea bugetului militar este deci - potrivit lui - „fundamentală, deja existentă în percepții”.

„Dacă rivalii noștri potențiali, adversarii noștri percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra și că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunțe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiți pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creștere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de amenințarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este - potrivit generalului Mandon - necesară pentru depășirea crizelor și amenințărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situația „crapă peste tot”, conform Agerpres.

