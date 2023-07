Şedinţă la BNR. Se modifică iar rata dobânzii de politică monetară?

Ultima astfel de şedinţă a avut loc în luna mai, când Consiliul BNR a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an.

BNR a decis să păstreze atunci şi rata dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an. În plus, au fost menţinute şi nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit.

Ultima majorare a dobânzii cheie a avut loc la începutul acestui an, în luna ianuarie, când banca centrală a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, scrie Agerpres.

Banii din PNRR stau la BNR

"România a depus PNRR-ul pe 31 mai 2021, deci sunt doi ani de zile. S-a luat prefinanțarea care înseamnă 3.8 miliarde de euro și prima tranșă reprezentând 2.6 miliarde de euro. Sunt foarte îngrijorată pentru că pe hârtie suntem cam în media europeană, dar în ceea ce privește plățile suntem la coadă. S-au făcut plăți de doar 210 milioane de euro, din cele 6.35 de miliarde de euro. Am cheltuit doar 3.3% din banii deja intrați în cont. Banii mai pot fi folosiți până în decembrie 2026. (...) Ceea ce mă miră pe mine este de ce nu se folosesc acești bani până când nu se implementează proiectele. Deci banii au fost transferați la BNR, unde stau în rezerva în valută așa cum recunosc reprezentanții Băncii Centrale și cei ai Ministerului de Finanțe. Ale țări, dacă proiectele nu sunt gata, se folosesc de acești bani în alte scopuri," a spus Corina Crețu la emisiunea BE EU, moderată de Sabina Iosub.

