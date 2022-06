Se schimbă Codul Muncii? Senatorii vor contract de muncă fără număr minim de ore

Ar putea fi introduse contractele de tip "zero" şi "la cerere" / Foto: Pxhere

Parlamentarii social-democraţi şi cei liberali au în plan să aducă modificări Codului Muncii şi să implementeze contractul "Zero". Mai precis, 36 de senatori din partea Partidului Social Democrat au depus, săptămâna trecută, un proiect de lege, prin intermediul căruia urmează să se înregistreze schimbări substanţiale în domeniul muncii. „Contractul zero este acel contract prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână, iar angajatul poate să nu accepte munca în momentul în care i se cere, programul de muncă fiind în întregime flexibil” explică senatorii social-democraţi. Conform acestui proiect, în cazul în care angajatorul doreşte ca angajatul să se prezinte la locul de muncă pentru a-şi îndeplini anumite atribuţii prevăzute de contract, este obligat să îi comunice acestuia intenţia sa cu un interval de timp înainte. În acelaşi timp însă, noua legislaţie propusă de parlamentarii de la PSD le dă angajatorilor „dreptul de a angaja personal salariat cu contract de zero ore, munca fiind prestată doar la cererea angajatorului”, notează evz.ro

Cât munceşti, atât primeşti

Potrivit iniţiatorilor, drepturile salariale de care se vor bucura angajaţii vor fi identice cu cele dintr-un contract standard şi „se vor acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat, conform numărului de ore consemnate de către angajator în pontaje, raportat la drepturile salariale stabilite pentru programul normal de lucru”. Asemenea contractului obişnuit de muncă, şi „contractul zero ore va oferi beneficii de bază de securitate socială, inclusiv plata concediilor de maternitate sau paternitate, concediu de odihnă şi asigurări de sănătate”.

Liberalii propun contractul de muncă "la cerere"

O iniţiativă asemănătoare a fost înregistrată şi de parlamentarii Partidului Naţional Liberal. Cu câteva săptămâni în urmă, PNL a depus un proiect de lege cu privire la “contractul individual de muncă la cerere”, iar deosebirea principală dintre acesta şi contractul propus de social-democraţi este aceea că angajatul urmează să fie plătit conform numărului de ore prestate, “dar nu mai puţin de salariul aferent unui număr de cel puţin 32 de ore pe lună”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News