Se dorește falimentarea firmelor românești?! Răzvan Cuc: Rămâne de văzut dacă ce spun acum se va adeveri

„Dacă ne uităm, nu a apărut nimic. Se bat cu pumnii în piept pentru Moldova. Ce au făcut pentru Moldova? Nimic, absolut nimic! În schimb, cu orice ocazie pot, plătesc polițe firmelor românești. Că sunt din București, că sunt de pe nu știu unde”, a spus Răzvan Cuc în cadrul interviului.

Întrebat dacă se dorește falimentarea firmelor românești care mai există în domeniul infrastructurii, Răzvan Cuc a făcut următoarele precizări: „Eu mi-am dorit foarte mult ca firmele românești să renască! Mărturie stau documentele care pot fi consultate de către oricine din presă care este dornic să vadă adevărul. (...) Avem firme puternice și pe calea ferată. Am încercat să ridicăm și firme mai micuțe care să dobândească o experiență. Oamenii cu experiență se pricep la licitații și știu că, în momentul în care vrei să participi la o licitație, trebuie să ai experiență similară, nu poți să faci drumuri comunale și să vii la autostrăzi. Am încercat să ridicăm firmele românești de dimensiuni mai mici. Tot ce am făcut a fost legal. Am fost sub lupta autorităților mai mult decât a fost cred că orice partid sau guvernare din România. Tot timpul, am încercat să ajutăm mediul economic românesc în domeniul infrastructurii rutiere să crească.”

„Cu privire la faptul că s-ar dori, din punctul meu de vedere, o epurare a firmelor românești rămâne de văzut dacă ce spun acum se va adeveri. După ce a fost călărit județul Neamț în 2020 cu controale, primul control pe care l-a făcut domnul Drulă a fost în 2021 acum tot în județul Neamț, la un obiectiv de infrastructură. Controale peste controale. Firmă cu 1.000 de angajați. În România, am constatat un lucru: dacă sunt oameni de afaceri de succes care pot face proiecte, trebuie să împroșcăm cu noroi în ei. De ce? Nu contează. Nu te uiți că dă de mâncare la 1.000 de oameni și că poate să crească și să devină un pol de putere în regiunea în care e”, a spus Răzvan Cuc.