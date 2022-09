Scholz promite Ucrainei că Germania nu va ceda în susţinerea sa / Protest al diasporei ruse la Koln - Video

Scholz a mai semnalat că, în pofida războiului aflat în desfăşurare, este important să se planifice încă de acum reconstrucţia şi să fim pregătiţi pentru această sarcină pe termen lung, potrivit unui comunicat emis de executivul german după întâlnirea celor doi şefi de guvern.

Cancelarul german a amintit în acest sens că ţara sa va organiza, ca preşedintă în exerciţiu a G7, împreună cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, o conferinţă la nivel de experţi pe 25 octombrie la Berlin, pentru a dezbate orientarea şi arhitectura necesare reconstrucţiei Ucrainei după ce agresiunea militară rusă va fi încetat.

Cât despre statutul de ţară candidată la UE primit de Ucraina, Scholz a reafirmat că această ţară trebuie să implementeze reforme privind statul de drept şi sistemul judiciar, reforme importante pentru a putea atrage investiţii în vederea reconstrucţiei ţării.

La rândul său, premierul ucrainean a mulţumit Germaniei pentru ajutorul constând în bani şi armament, dar i-a cerut acesteia să-şi asume un leadership sporit la nivelul UE pentru a impulsiona reconstrucţia Ucrainei, care speră să primească săptămâna aceasta din partea Uniunii Europene un ajutor financiar de cinci miliarde de euro, destinat susţinerii economiei şi armatei ucrainene.

Tot duminică, circa două mii de membri ai diasporei ruse din Germania au participat în oraşul Koln la un marş inedit, la care au cerut Germaniei să înceteze sprijinirea Ucrainei şi să renunţe la sancţiunile impuse Rusiei. Marşul a fost întâmpinat de câteva zeci de contra-manifestanţi, care s-au adunat în apropierea catedralei din Koln pentru a-şi exprima susţinerea faţă de Ucraina.

