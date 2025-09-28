€ 0.0000
Data actualizării: 23:58 28 Sep 2025 | Data publicării: 23:56 28 Sep 2025

Schema prin care agenții imobiliari cresc prețurile artificial. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Autor: Roxana Neagu

ungaria-pierde-bani-europeni_68722000 Foto: Pixabay
 

Economistul Iancu Guda a atras atenția asupra modului în care sunt umflate artificial prețurile în sectorul imobiliar de către agenții de vânzări.

Spațiul online este invadat de oferte fictive. Unele anunțuri nu mai sunt valabile, altele sunt publicate de mai multe ori. Efectul este modificarea artificială a preţului mediu pe zonă, spune economistul. În realitate, prețul este cu aproximativ 10% mai mic.

Observator notează că, din 6000 de anunțuri cu locuințe spre închiriere, din București, doar 1.500 sunt reale. 

”Piața imobiliară nu e transparentă, pe platformele de vânzări sau închirieri sunt anunțuri care nu sunt reale sau de actualitate tocmai pentru a manipula prețul mediu, de a induce în eroare populația că există o tendință de creștere continuă a prețurilor și de a determina psihic, emoțional această creștere a prețurilor. Oamenii se sperie” afirmă Iancu Guda. 

Spre inducerea în eroare, au apărut proprietățile de tip cârlig, oamenii sună, iar agentul imobiliar le transmite că oferta aceea nu mai disponibilă, dar vin cu alte variante. 

Practica nu există doar la închiriere, dar și la locuințele spre vânzare. Deși abia postate, ele s-au și vândut, cu o repeziciune ieșită din comună, agenții susțin că nu mai sunt de actualitate, venind cu alte oferte, mai puțin bune. 

