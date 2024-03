Scene aproape ireale într-o școală din sectorul lui Piedone. Părinții vor să facă protest la primărie: E inadmisibil. Am ajuns să ne dezbrăcăm copiii afară, înainte să intre în casă

Părinții se plâng că elevii au venit cu mușcături de insecte de la școală și se tem ca cei mici să nu aducă acasă ploșnițe, pe haine sau ghiozdane. Oamenii sunt revoltați și îi cer socoteală lui Cristian Popescu Piedone, edilul care conduce acest sector.

„Vin cu rugamintea catre Primaria Sectorului 5 de a face controale cat mai dese in scoala Ion I. C. Bratianu( fosta 141) de pe strada Amurgului si de a lua masuri!

SUNT PLOȘNITE in aceasta scoala noua!!!! Este inadmisibil sa ni se spuna ca sunt informatii eronate, este inadmisibil ca cei din primarie care se ocupa cu dezinsectia sa vrea 50 de poze cu niste plosnite! Este inadmisibil ca noi, parintii copiilor care invata in aceasta scoala sa ne dezbracam copiii afara (inainte sa intre in casa) si sa controlam fiecare haina, fiecare carte si caiet.

Domnilor din primarie nu va sunt de ajuns cateva poze, nu va este de ajuns cuvantul doamnei director si al domnului administrator, nu va sunt de ajuns dovezile care vi s-au dat? Ce mai doriti? Ce dovezi mai doriti? Sau unde vreti sa ajungem noi ca si parinti? Sa nu ne mai trimitem copiii la scoala? Sau sa ajungem cu proprii nostri copii muscati de plosnite, prin spitale? Fiti rationali!”, a scris un părinte pe Facebook.

Alți părinți au reacționat și ei:

„Eu as organiza toti parintii, profesorii si educatorii si as face protest in fata primariei sectorului 5. Este inacceptabil asa ceva. Piedone face circ pe tiktok si fb, iar copiii acestia sufera impreuna cu parintii lor”,

„Cristian Popescu Piedone, aloooo domnule primar!!!! Unde sunteti cand copiii acestia stau in astfel de conditii???? Ce aveti de gand sa dea examenul si plosnitele?!?”,

„Nu îl deranjați pe dl. primar, ca acu' pune mana pe o camera de filmat, echipa tehnica, regizor, lumini, mașinist, machior, etc., și ne da un Flit”,

„Este groaznica situația din școală 141 și eu am copilul acolo și prefer sa nu îmi duc copilul la școală decât sa vina muscat sau sa vina cu plosnite acasă (pe lângă faptul ca mai am un copil mic). Va rog sa se facă ceva în aceasta privința sau sa se suspende cursurile pana se rezolva cu aceasta situație!”,

„Piedone toarnă alt film acum: Campanie electorala. Nu are timp de chestiuni minore”.

Administrația școlii a făcut deja două dezinsecții. În tot acest timp, orele de curs s-au desfășurat fără întrerupere.

