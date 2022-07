Deputatul PNL Emil Dumitru a explicat ce șansă are România dacă soia ameliorată genetic ar fi cultivată în Delta Dunării:

„Plantele modificate genetic, acelea cultivate în America de Nord, de Sud, Canada, Japonia, au 25% creștere de productivitate“, a spus Val Vâlcu.

„Sunt niște plante ameliorate! Culmea este că noi, europenii, le consumăm. Noi consumăm șrot de soia modificată genetic, adică nu ne dă voie să cultivăm, dar ne dă voie să consumăm. Este o prostie!“, a spus Emil Dumitru.

„E clar că e o prostie! Satisface grupările care fac terorism ecologic, care te sperie, care refuză dovezile științei. Sunt satisfăcuți și oamenii sunt mulțumiți. Au impus verzii această politică pe care eu o consider aberantă, să consumi dar să nu produci“, a adăugat Val Vâlcu.

„Din toată Europa, România are cel mai favorizant areal de cultivare a soiei GMO (ameliorată genetic), adică un milion de hectare pe rotație. Această soia ameliorată genetic, dacă am cultiva-o pe toată Lunca Dunării, unde am avea posibilitate, din treapta întâi de pompare, să o irigăm, practic am reduce poluarea și am face o cultură mai verde, apropo de Verzii care habar nu au ce înseamnă verde și ce înseamnă agricultură sustenabilă. De asemenea, nu am mai folosi atât de multe îngrășăminte pentru că soia lasă în sol azot 100-120 de kilograme de substanță activă“, a precizat Emil Dumitru.

România s-a angajat să nu mai cultive soia ameliorată genetic în Lunca Dunării

„A fost condiție ca România să semneze cu Austria și Germania că nu mai produce pe traseul Dunării soia ameliorată genetic, pentru ca Angela Merkel să-l primească pe Victor Ponta“, a completat Val Vâlcu.

„Nici Austria și nici Germania nu au un areal favorabil. Ei au satisfăcut Verzii în detrimentul unei țări care are potențial. La un milion de hectare pe rotație soia-porumb, soia -porumb, gândiți-vă că facem o cantitate importantă de soia în România și, practic, independența proteică a Europei ar consta în producția pe care România o realizează“, a spsu Emil Dumitru.

„Păi și de ce se sabotează Europa prin Germania și Austria. Hai să zic, Austria face jocul Rusiei uneori, dar Germania de ce a pus, cum se spune, botul?“, a insistat Val Vâlcu.

„Nu am o explicație vis-a-vis de decizia politică de la acel moment. Cert este că eu o să susțin întotdeauna interesele României și păcat că Victor Ponta, la acel moment, a acceptat să condiționeze Germania...“, a conchis, la DC News, Emil Dumitru.

