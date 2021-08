Salariul minim, negocieri la Bruxelles. Dumitru Costin (BNS): Este o aberaţie economică!

"Ministrul Muncii nu a făcut referiri la pragul de sărăcie, la salariul minim. Noi am făcut referire, în documentul nostru. Am atras atenţia asupra acestui lucru şi, inclusiv în formula de calcul pe care am prezentat-o astăzi, am subliniat nevoia introducerii acestui indicator în ecuaţie. Altminteri, România riscă să îşi consolideze locul unu în Europa în ceea ce priveşte sărăcia în rândul salariaţilor, ceea ce este o aberaţie economică. România negociază, acum, cu Bruxelles-ul, un program operaţional pentru perioada 2021-2027, care are ca ţintă măsuri pentru reducerea sărăciei în România. Blocul Naţional Sindical a avansat, în urmă cu două săptămâni, ministrului Ghinea un pachet de măsuri care, printre altele, vizează şi reducerea sărăciei în rândul salariaţilor", a declarat Dumitru Costin.

Ce se întâmplă cu pensiile

Recent, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit și despre majorarea pensiilor. "În privinţa creşterii pensiilor, termenul asumat de noi pentru recalcularea pensiilor este începutul lui 2023. Asta nu înseamnă că, în materie de majorare de pensii, nu se întâmplă nimic până atunci. Noi rămânem pe actuala lege a pensiilor până în 2023 şi, dacă lucrurile merg bine în economie, atunci se va aplica actuala lege şi pensiile vor fi indexate cel puţin cu rata inflaţiei", a spus Raluca Turcan, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

Întrebată dacă pensionarii vor primi cei 5,1% anul acesta, rata inflaţiei fiind de 5.1% în luna iulie, ministrul Muncii a mai spus: "În momentul în care se majorează pensiile, se anunţă şi nu se discută. Nici în această seară şi nici în alte zile şi întâlniri nu mă veți auzi făcând speculaţii cu ziua în care vor crește pensiile și cu cât. Suntem în vigoare pe actuala lege a pensiilor care prevede indexarea pensiilor, la începutul anului, cel puţin cu rata inflaţiei. Rămânem pe legea în vigoare".

