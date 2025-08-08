Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort

Angajații din sistemul public de Asistență socială acuză condiții de muncă precare, salarii nemodificate de ani de zile și o lipsă totală de respect față de munca lor, esențială pentru cei mai vulnerabili membri ai societății.

Într-un comunicat transmis de Sindicatul Național Forța Legii, aceștia vorbesc despre „sărăcie instituționalizată”, „politizare excesivă” și „abuzuri din partea conducerilor”, avertizând că, fără măsuri urgente, sistemul riscă să colapseze.

„Noi, salariații din sistemul public de Asistență socială, trăim astăzi o realitate de neacceptat, marcată de sărăcie instituționalizată, condiții de muncă precare, politizare excesivă și lipsă totală de respect față de munca noastră, esențială pentru cei aflați în nevoie.



Salariile noastre sunt extrem de mici, au rămas nemodificate ani la rând, incompatibile cu responsabilitatea uriașă pe care o purtăm zilnic pentru oameni. Lucrăm cu cele mai vulnerabile categorii sociale, în condiții psihice și fizice epuizante, fără protecție, fără materiale de lucru adecvate, fără echipamente, dar, mai ales, fără respect și recunoașterea valorii muncii noastre.



Drepturile noastre, chiar și așa cum au fost, deși legale, sunt ignorate și chiar tăiate abuziv. Munca noastră în sistem de foc continuu, zile și nopți, în weekend-uri și zile de sărbători, este ignorată, în cel mai bun caz tratată ca o normalitate, și nu văzută ca un sacrificiu personal al nostru și al familiilor noastre. Mai grav, lipsa de personal în instituții este cronică, în centrele în care este nevoie de 10 oameni, lucrează 3.



Reorganizările haotice, făcute fără consultări și fără viziune clară, destabilizează sistemul și îndepărtează personalul. Mulți părăsesc Țara. Înapoi nu vine nimeni. Centrele nou-construite pe fonduri europene nu atrag specialiști, salariile mizere îi țin departe. În paralel, vechile centre se degradează, lăsate de izbeliște.



Dezinstituționalizarea este implementată pompieristic, din birouri departe de strigătul nostru, fără alternative reale în comunitate. Rezultatele? Triste. O rețea fracturată, subfinanțată și lipsită de coerență.



La toate acestea se adaugă presiunile politice și intervențiile abuzive ale șefilor de instituții și centre, care încurajează sindicate fantomă, nereprezentative pentru necazurile noastre, dar care, fiind obediente și controlate prin interese meschine, sunt declarate formal ca ”reprezentative”, și astfel obstrucționează drepturile noastre reale, legale și constituționale, de a ne organiza și de a protesta. Practic, ni s-a suprimat dreptul de a respira, de a protesta împotriva a tot ceea ce ne sufocă și ne vatămă.



Respingem șmecheriile sindicatelor primarilor sau ale directorilor. Nu mai vrem ca interesele noastre să fie vândute și trădate în spatele ușilor închise. Nu mai vorbiți în numele nostru și nu mai ”negociați” în detrimentul celor pe care nu i-ați reprezentat, de fapt, niciodată!



Domnilor guvernanți, cât timp ne veți mai ignora în propria Țară? Cât veți mai ascunde sub preș această criză tristă și tăcută? Asistența socială nu este un lux, este un pilon de siguranță națională, a noastră, a tuturor. Fără o schimbare reală, Asistența socială din România riscă să colapseze. Nu vă bateți joc de cei în nevoie și de noi, care le suntem singurul sprijin.



Cerem acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege, inclusiv sporurile și indexările restante.Cerem reprofesionalizarea sistemului prin salarii decente care să atragă personal calificat.Debirocratizați instituțiile și depolitizați structurile de conducere. Încurajați tinerii și aduceți profesioniștii înapoi.Asigurați condiții de muncă sigure și echipamente minimale.Finanțați corect instituțiile publice de Asistență socială și susțineți o strategie coerentă de reorganizare.Adoptați urgent o lege de salarizare care să redea demnitatea salariaților din Asistența Socială – profesioniști precum medici, asistenți medicali, psihologi, psihopedagogi, logopezi, educatori, asistenți sociali, infirmieri, îngrijitori, lucrători sociali și personal administrativ, toți implicați direct în îngrijirea și protecția semenilor voștri, ai celor mai vulnerabili oameni din societate. Înlăturați organizațiile create de voi, prin care căpușați instituții fundamentale.



Acesta nu este un simplu apel. Este strigătul de disperare al celor care, în tăcere, țin în viață un sistem ignorat. Dacă nu acționați acum, nu vom mai avea cu cine să muncim în acest domeniu peste câțiva ani. Este timpul ca munca noastră să fie recunoscută și răsplătită corect, conform pregătirii, responsabilității și efortului depus”, se arată într-un comunicat de presă.



„Asistența socială nu mai poate fi ignorată. Oamenii nu cer privilegii, cer respect pentru munca lor și demnitate pentru profesioniștii care țin în viață acest sistem atât de necesar. Fără salarizare corectă și fără condiții de muncă civilizate, nu vom mai avea pe cine să aducem la muncă în beneficiul celor asistați”, a zis Marius Sepi, Vicepreședinte executiv, Sindicatul Național Forța Legii, reprezentant legal al salariaților din Sănătate și Asistență Socială.

