€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:59 17 Oct 2025 | Data publicării: 20:07 17 Oct 2025

S-a făcut lumină în cazul femeii dispărute din București. Au ucis-o cu sânge rece. Film de groază
Autor: Roxana Neagu

cutit-2_06941000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Joi, un nepot al femeii și-a dat seama că e cazul să apeleze Poliția pentru a o da dispărută pe mătușa sa.

Duminică, femeia a fost căutată de rude, dar fiica adoptivă a acesteia a susținut că femeia a plecat să-și caute de muncă. Joi dimineață, nepotul femeii a mers la locuința victimei, dar a găsit acolo mai mulți bărbați suspecți care făceau curat în casă și pe fiica victimei. El a apelat Poliția, considerând scena ca fiind suspectă. Spre seară, trupul femeii a fost găsit într-o pădure din zona Pantelimon: 

Trupul femeii dispărute din București a fost găsit îngropat într-o pădure. Ultimele informații

 

Acuzată este chiar fiica adoptivă a femeii. Ea are doar 14 ani. Se pare că cele două se certau frecvent, tânăra obișnuind să plece de acasă. De când a murit soțul femeii, în apartament locuiau doar cele două, iar vecinii spun că auzeau frecvent certuri. 

Procurorii au descoperit că femeia a fost ucisă de iubitul tinerei, în vârstă de 20 de ani, la instigarea acesteia. Amândoi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, acuzați de uciderea mamei fetei.

Femeia a fost lovită cu obiecte dure, a fost sufocată cu o pernă și i s-a aplicat o lovitură de cuțit în gât

”În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.

În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima” a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care tinerii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din judeţul Ilfov, joi fiind descoperit de autorităţi într-o avansată stare de putrefacţie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crima bucuresti
femeie ucisa
fiica adoptiva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Explozie bloc Rahova. Nicușor Dan, reacție la 11 ore după tragedia din București
Publicat acum 18 minute
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat acum 26 minute
Trump: Putin și Zelenski se urăsc foarte mult
Publicat acum 33 minute
Cazul românului anchetat pentru incendiarea proprietății premierului Keir Starmer
Publicat acum 36 minute
Detalii neștiute până acum despre summitul din Alaska. Putin l-a înfuriat atunci pe Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat acum 22 ore si 23 minute
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close