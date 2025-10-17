S-a făcut lumină în cazul femeii dispărute din București. Au ucis-o cu sânge rece. Film de groază

Joi, un nepot al femeii și-a dat seama că e cazul să apeleze Poliția pentru a o da dispărută pe mătușa sa.
Duminică, femeia a fost căutată de rude, dar fiica adoptivă a acesteia a susținut că femeia a plecat să-și caute de muncă. Joi dimineață, nepotul femeii a mers la locuința victimei, dar a găsit acolo mai mulți bărbați suspecți care făceau curat în casă și pe fiica victimei. El a apelat Poliția, considerând scena ca fiind suspectă. Spre seară, trupul femeii a fost găsit într-o pădure din zona Pantelimon:
Acuzată este chiar fiica adoptivă a femeii. Ea are doar 14 ani. Se pare că cele două se certau frecvent, tânăra obișnuind să plece de acasă. De când a murit soțul femeii, în apartament locuiau doar cele două, iar vecinii spun că auzeau frecvent certuri.
Procurorii au descoperit că femeia a fost ucisă de iubitul tinerei, în vârstă de 20 de ani, la instigarea acesteia. Amândoi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, acuzați de uciderea mamei fetei.
”În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.
Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.
În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima” a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.
Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care tinerii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din judeţul Ilfov, joi fiind descoperit de autorităţi într-o avansată stare de putrefacţie.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu