S-a făcut lumină în cazul femeii dispărute din București. Au ucis-o cu sânge rece. Film de groază

Duminică, femeia a fost căutată de rude, dar fiica adoptivă a acesteia a susținut că femeia a plecat să-și caute de muncă. Joi dimineață, nepotul femeii a mers la locuința victimei, dar a găsit acolo mai mulți bărbați suspecți care făceau curat în casă și pe fiica victimei. El a apelat Poliția, considerând scena ca fiind suspectă. Spre seară, trupul femeii a fost găsit într-o pădure din zona Pantelimon:

Acuzată este chiar fiica adoptivă a femeii. Ea are doar 14 ani. Se pare că cele două se certau frecvent, tânăra obișnuind să plece de acasă. De când a murit soțul femeii, în apartament locuiau doar cele două, iar vecinii spun că auzeau frecvent certuri.

Procurorii au descoperit că femeia a fost ucisă de iubitul tinerei, în vârstă de 20 de ani, la instigarea acesteia. Amândoi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, acuzați de uciderea mamei fetei.

Femeia a fost lovită cu obiecte dure, a fost sufocată cu o pernă și i s-a aplicat o lovitură de cuțit în gât

”În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.

În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima” a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.



Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care tinerii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din judeţul Ilfov, joi fiind descoperit de autorităţi într-o avansată stare de putrefacţie.