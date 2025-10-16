Femeie dispărută din București: Fiica sa, adoptată, de doar 15 ani, suspectă de crimă - surse

Poliţiştii de la Serviciul Omoruri au deschis o anchetă în legătură cu dispariţia unei femei de la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei.



Dispariţia femeii a fost sesizată luni la Poliţie de către o rudă a femeii, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.



Conform surselor citate, poliţiştii iau în calcul mai multe piste, inclusiv ca femeia să fi fost ucisă. Suspectă în acest caz este fiica femeii, în vârstă de 15 ani, care ar fi fost adoptată.



Dosarul este în ancheta poliţiştilor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Capitalei.



”Există suspiciunea că aceasta (n.r. femeia) ar fi decedată. În prezent, cercetăm cazul, încercăm să stabilim locul unde s-ar putea afla cadavrul şi verificăm mai multe piste. Vom reveni cu detalii pe măsură ce speţa se clarifică”, a transmis Parchetul.