Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat

Secretarul general Mark Rutte și premierul estonian Kristen Michal nu sunt de acord cu privire la solicitările de consultare în temeiul Articolului 4, spun surse citate de FoxNews.

Recentele incursiuni rusești în spațiul aerian NATO au acutizat diviziunile din interiorul alianței cu privire la modul de răspuns, expunând atât puterea, cât și limitele apărării colective.

Secretarul general Mark Rutte s-a ciocnit cu prim-ministrul estonian Kristen Michal săptămâna trecută, după ce Estonia a invocat clauza Articolului 4 al NATO, care declanșează consultări atunci când un membru simte că securitatea sa este amenințată.

Potrivit a trei oficiali europeni cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, Rutte a susținut că invocările repetate riscă să dilueze forța tratatului. O sursă a declarat că acesta chiar i-a ridicat vocea lui Michal, avertizând că NATO trebuie să fie precaută cu privire la frecvența cu care semnalează alertele.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat vineri că Rutte și Michal au vorbit și a spus că secretarul general „a sprijinit Estonia pe tot parcursul procesului”.

Rasmus Ruuda, directorul Biroului de Comunicare al Guvernului din Estonia, a declarat pentru Fox News Digital că Rutte ”și-a exprimat sprijinul pentru Estonia, iar prim-ministrul a mulțumit NATO pentru acțiunile sale”.

”Articolul 4 este doar un semnal că luăm act de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Giedrimas Jeglinskas, membru al parlamentului lituanian și fost secretar general adjunct al NATO. ”Putem invoca Articolul 4 în fiecare săptămână și cred că asta nu face decât să ne slăbească, pentru că nu suntem capabili să răspundem cu adevărat la agresiunea pe care Rusia o aruncă cumva asupra noastră”. a mai spus el.