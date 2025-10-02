€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:51 02 Oct 2025 | Data publicării: 23:50 02 Oct 2025

Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Autor: Irina Constantin

rutte-avertizeaza-sua-si-europa_53577800 Foto: Agerpres
 

Șeful NATO consideră că invocarea tot mai des a articolelor Alianței nu fac decât să o slăbească.

Secretarul general Mark Rutte și premierul estonian Kristen Michal nu sunt de acord cu privire la solicitările de consultare în temeiul Articolului 4, spun surse citate de FoxNews

Recentele incursiuni rusești în spațiul aerian NATO au acutizat diviziunile din interiorul alianței cu privire la modul de răspuns, expunând atât puterea, cât și limitele apărării colective.

Secretarul general Mark Rutte s-a ciocnit cu prim-ministrul estonian Kristen Michal săptămâna trecută, după ce Estonia a invocat clauza Articolului 4 al NATO, care declanșează consultări atunci când un membru simte că securitatea sa este amenințată.

Potrivit a trei oficiali europeni cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, Rutte a susținut că invocările repetate riscă să dilueze forța tratatului. O sursă a declarat că acesta chiar i-a ridicat vocea lui Michal, avertizând că NATO trebuie să fie precaută cu privire la frecvența cu care semnalează alertele.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat vineri că Rutte și Michal au vorbit și a spus că secretarul general „a sprijinit Estonia pe tot parcursul procesului”.

Rasmus Ruuda, directorul Biroului de Comunicare al Guvernului din Estonia, a declarat pentru Fox News Digital că Rutte ”și-a exprimat sprijinul pentru Estonia, iar prim-ministrul a mulțumit NATO pentru acțiunile sale”.

”Articolul 4 este doar un semnal că luăm act de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Giedrimas Jeglinskas, membru al parlamentului lituanian și fost secretar general adjunct al NATO. ”Putem invoca Articolul 4 în fiecare săptămână și cred că asta nu face decât să ne slăbească, pentru că nu suntem capabili să răspundem cu adevărat la agresiunea pe care Rusia o aruncă cumva asupra noastră”. a mai spus el. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nato
rutte
articolul 4
rastit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Hamas pregătește solicitări de ajustare a planului de pace Trump înainte de a semna un armistițiu
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Prințul William, despre încercarea care i-a zdruncinat familia: Când se întâmplă, te duce în locuri destul de întunecate
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Look-ul Emmei Stone stârnește controverse. Fanii actriței, împărțiți după cele mai noi fotografii
Publicat acum 3 ore si 6 minute
ANAF i-a luat casa lui Klaus Iohannis din centrul Sibiului. De ce spune Bogdan Chirieac că o să-l simpatizăm enorm
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close