Rușii vor să trimită câinii vagabonzi la război, în Ucraina

Viktor Makarov, deputat al fracțiunii Partidului Comunist din Rusia, a propus, în cadrul unei şedinţe a Adunării Legislative, trimiterea câinilor fără stăpân pentru a participa la războiul din Ucraina, scrie Orel Times.

"Îmi propun să educ acești câini să arunce în aer tancurile", a spus un asociat al guvernatorului Klychkov în partid.

Propunerea vine după ce anterior se discutase ca problema câinilor vagabonzi să fie rezolvată prin trimiterea lor în China. Același deputat și-a exprimat această idee la una dintre comitetele consiliului regional. Cu toate acestea, abordarea creativă a lui Makarov nu a stârnit entuziasm nici în rândul camarazilor săi de arme în ideologie, și nici în rândul reprezentanților altor partide.

Vicepreședintele parlamentului regional, Oleg Koshelev, l-a întrebat pe viceguvernatorul complexului agroindustrial Serghei Borzenkov, care sunt șansele ca patrupezii sterilizați eliberați în habitatele lor să nu muște oamenii. Oficialul nu a putut da nicio garanție. Așa cum Borzenkov nu a răspuns la întrebarea deputatului Andrey Frolov și nici care sunt costurile financiare ale păstrării unui animal fără adăpost pe zi, în urma unei scurte discuții, deputaților le-a devenit clar că versiunea finală a acestei legi nu poate fi adoptată pentru că au fost mai multe întrebări decât răspunsuri.

Anterior, primul vicepreședinte al consiliului regional, Mihail Vdovin, a vorbit despre faptul că pozițiile extreme pe această temă sunt inacceptabile. Potrivit acestuia, este necesară creșterea finanțării bugetare pentru întreținerea adăposturilor pentru animale și sterilizarea acestora, dar și sprijinirea prin granturi a organizațiilor publice care se ocupă de această problemă.

PETA/FNPA: România a cheltuit 700 de milioane de euro ca să ucidă 1,03 milioane de câini. Afacere criminală

Situația câinilor din România a determinat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Germania să realizeze, împreună cu FNPA (Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor), un studiu bazat pe datele solicitate și transmise de către instituții publice din România. Au rezultat astfel cifre șocante cu privire la numărul de câini capturați şi uciși, precum şi la bugetele cheltuite de către primării. Prinderea și uciderea câinilor pare nu a rezolvat situația ci pare să dezvolte și să mențină o afacere profitabilă.

Uciderea în masă a câinilor a condus la suferințe enorme pentru animale și efecte psihologice și comportamentale ireversibile asupra unei părți a populaţiei, în special asupra copiilor din România, dar și la cheltuirea de sume exorbitante din banii publici - și totuși, după 20 de ani, situația rămâne neschimbată.

Conform datelor oferite de instituțiile publice implicate în situația câinilor fără stăpân, la solicitarea PETA, doar în ultimii 3 ani, primăriile au cheltuit cca 36 milioane de Euro pentru capturarea a 110.353 câini și trimiterea lor în adăposturile primăriilor și societăților comerciale care au contractat de la primării aceste servicii, iar 51400 dintre câini au fost eutanasiați sau au murit în aceste centre de exterminare. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News