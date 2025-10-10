€ 5.0927
Data actualizării: 13:07 10 Oct 2025 | Data publicării: 11:11 10 Oct 2025

Rusia, sprijin pentru Trump la Premiul Nobel
Autor: Doinița Manic

Rusia, sprijin pentru Trump la Premiul Nobel Trump Putin, Rusia, SUA, - Foto: Freepik
 

Rusia a anunțat că va sprijini nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace 2025.

UPDATE: 

María Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump considera că-l merită el
 

Rusia ar sprijini în prezent candidatura președintelui american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace 2025, a declarat consilierul președintelui rus, Iuri Ușakov, scrie Interfax.

„Cred că, în acest moment, am sprijini-o, dacă ni s-ar cere părerea”, a spus el într-un interviu acordat jurnalistului de la Life, Aleksandr Iunașev.

Premierul Israelului și președintele Egiptului au cerut ca lui Trump să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace

Anterior, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, au cerut ca lui Trump să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace.

„Acordați-i Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump, îl merită”, a scris Netanyahu joi pe rețeaua X (fosta Twitter).

Al-Sisi este, de asemenea, de părere că Trump ar trebui să devină laureat al Premiului Nobel, potrivit publicației Daily News Egypt. Într-o convorbire telefonică avută joi cu Trump, președintele Egiptului a subliniat că liderul american ar trebui să primească această distincție pentru rolul jucat în obținerea unui acord între Israel și mișcarea Hamas privind prima fază a planului american de reglementare a situației din Fâșia Gaza.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat mai târziu, vineri.

