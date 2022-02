Retragerea trupelor rusești din Ucraina. Stoltenberg: Totul este pregătit pentru atac. Nu am văzut niciun semn al reducerii prezenței militare

"Sunt semne care vin de la Moscova că discuţiile diplomatice ar trebui să continue. Asta înseamnă că trebuie să fim optimişti, dar cu precauţie. Deocamdată, până la această oră, nu am văzut semne care să ne arate că tensiunile nu vor continua. Rusia are, în continuare, foarte multe forţe concentrate la graniţa cu Ucraina, cele mai multe de la Războiul Rece încoace. Totul este pregătit pentru un nou atac, dar Rusia încă mai are timp să facă un pas înapoi, să oprească aceste pregătiri pentru război şi să lucreze în direcția păcii, să găsim o soluţie paşnică", a spus Jens Stoltenberg.

"Nu am văzut niciun semn al reducerii prezenţei militare la graniţa cu Ucraina, dar vom continua să monitorizăm", a mai spus secretarul NATO.

Anunțul Moscovei

O parte din militarii ruşi din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele lor după ce au încheiat diferite exerciţii, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit unei ştiri preluate de Reuters de la Interfax şi de AFP de la mai multe agenţii de presă ruse.



Un comunicat al ministerului anunţă că în întreaga ţară au loc în continuare exerciţii militare la scară mare, dar mai multe unităţi din districtele militare de sud şi de vest au încheiat aceste misiuni şi au început să se retragă la baze. Unităţile respective "au început deja încărcarea în mijloace de transport feroviare şi rutiere şi vor începe astăzi să revină în garnizoane", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konacenkov, scrie Agerpres.



Reuters apreciază că această evoluţie poate contribui la detensionarea relaţiilor Rusiei cu Occidentul.



Rusia a concentrat circa 100.000 de militari în apropierea frontierelor Ucrainei, ceea ce a produs îngrijorare cu privire la posibilitatea unei invazii. Având în vedere şi exerciţiile comune ruso-belaruse care se desfăşoară în Belarus în perioada 10-20 februarie, Ucraina este aproape încercuită de forţele armate ruse.

