Data publicării: 14:23 17 Oct 2025

Rusia propune construirea unui „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering
Autor: Elena Aurel

alaska siberia harta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Samkal
 

Un oficial rus a propus construirea unui „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering, care să lege Rusia de Statele Unite și să simbolizeze unitatea dintre cele două țări.

Rusia şi SUA ar trebui să construiască un "tunel feroviar Putin-Trump" prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele două ţări, simbolizând "unitatea" dintre Moscova şi Washington, a declarat Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţări străine şi şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), subliniind că acest tunel ar putea debloca explorarea comună a resurselor naturale din regiunea arctică, relatează Reuters, citată de Agerpres. 

Această iniţiativă a lui Dmitriev are în vedere un proiect în valoare de 8 miliarde de dolari, ce ar putea fi finanţat de Moscova şi parteneri internaţionali", pentru construirea unui coridor de transport de 112 km în mai puţin de opt ani.

Dmitriev, implicat în ofensiva diplomatică rusă menită să relanseze relaţiile între SUA şi Rusia, a făcut cunoscută ideea tunelului joi seara, după ce Putin a vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump şi au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a încerca să găsească o soluţie pentru a opri războiul în Ucraina.

Visul unei legături între SUA şi Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune de durată - de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, şi o va sprijini pe cea mai viabilă", a scris Dmitriev pe X.

Strâmtoarea Bering, care are o lăţime de 82 km în punctul său cel mai îngust, separă regiunea rusă Ciukotka de Alaska. Ideea de a lega cele două teritorii există de cel puţin 150 de ani, fiind elaborate diverse proiecte care însă nu au fost niciodată puse în aplicare.

Dmitriev, care a stabilit legături cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, şi a invocat posibilitatea ca marile companii energetice americane să achiziţioneze participaţii minoritare în proiectele ruseşti din Arctica, a sugerat că tunelul ar putea fi construit de The Boring Company, o companie americană de construcţii de tuneluri deţinută de Elon Musk.

Imaginaţi-vă conectarea SUA şi Rusiei, a Americii şi Afro-Eurasiei prin tunelul Putin-Trump - o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea. Costurile tradiţionale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puţin de 8 miliarde de dolari. Haideţi să construim împreună viitorul!", i-a transmis Dmitriev lui Musk pe platforma X.

Nu a existat nicio reacţie publică deocamdată la această idee din partea lui Musk sau Trump.

Dmitriev a spus că o idee similară - construirea unui "Pod al păcii mondiale Kennedy-Hruşciov" - fusese propusă în timpul Războiului Rece şi a publicat o schiţă din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma, împreună cu un grafic care arată traseul pe care l-ar putea urma noul tunel între Ciukotka şi Alaska.

RDIF a investit deja şi a construit primul pod feroviar ruso-chinez. A sosit momentul să facem şi mai mult şi să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A sosit momentul să conectăm Rusia şi SUA", a declarat Dmitriev.

