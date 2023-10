Rusia dezminte presa cu privire la testele nucleare

Kremlinul a dezminţit marţi atât o relatare a publicaţiei americane New York Times despre pregătirea de către Rusia a unui nou test cu racheta sa intercontinentală de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cât şi o afirmaţie a şefei postului rus de stat Russia Today, Margarita Simonian, care a sugerat că Rusia ar trebui să detoneze o bombă temonucleară într-un test în Siberia ca avertisment la adresa Occidentului, ea considerând că în contextul conflictului din Ucraina "un ultimatum nuclear devine din ce în ce mai iminent şi tot mai imposibil de evitat".



"Nu, nu pot (confirma), nu ştiu de unde au scos asta jurnaliştii de la New York Times", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică. Ziariştii americani ar trebui "să examineze cu mai multă atenţie imaginile din satelit" pe care le-au folosit pentru a-şi argumenta ştirea, a adăugat Peskov.



Potrivit publicaţiei americane, imagini satelitare arată un lansator amplasat în arhipelagul Novaia Zemlea din regiunea arctică, un echipament care, având în vedere dimensiunea sa, ar putea lansa o rachetă Burevestnik.



New York Times a observat în acele imagini activitate cu deplasări de camioane în proximitatea lansatorului, după un avertisment în care autorităţile ruse au cerut evitarea temporară a unei "zone periculoase" în partea din Marea Barenţ apropiată de presupusa zonă de lansare. Acelaşi cotidian aminteşte că Rusia a emis o alertă similară înaintea unui test cu rachetă Burevestnik desfăşurat în 2019.



Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat în martie 2018 crearea noii rachete intercontinentale de croazieră Burevestnik, care se diferenţiază de rachetele de croazieră obişnuite prin propulsia sa nucleară. Potrivit centrului de analiză american Nuclear Threat Initiative, Rusia a efectuat cel puţin 13 teste cu racheta Burevestnik între 2017 şi 2019, toate eşuate.



Rusia nu a abandonat moratoriul asupra testelor nucleare, a mai asigurat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, după ce şefa postului rus de stat Russia Today, Margarita Simonian, a spus că Rusia ar trebui să transmită Occidentului un avertisment prin intermediul unui test cu bombă nucleară, după ce ultimul astfel de test a fost efectuat de armata rusă în 1990, când Uniunea Sovietică încă exista.



"În prezent, noi nu am renunţat la regimul abandonării testelor nucleare (...) Nu cred că astfel de discuţii sunt posibile acum dintr-un punct de vedere oficial", a indicat Dmitri Peskov, adăugând că afirmaţiile Margaritei Simonian nu reflectă întotdeauna poziţia oficială a Moscovei.



Şefa postului Russia Today declarase că războiul din Ucraina se îndreaptă către un ultimatum nuclear şi că Occidentul nu va opri sprijinul militar pentru Ucraina dacă Rusia nu-i trimite un mesaj de natură nucleară. "Un ultimatum nuclear devine din ce în ce mai iminent şi tot mai imposibil de evitat", crede Margarita Simonian. Occidentalii "nu vor da înapoi atât timp cât nu devine dureros pentru ei", a mai estimat ea, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News