Rusia desfășoară exerciții militare cu complexele strategice "Yars", în Siberia

Forțele strategice de rachete (RVSN) ale Rusiei desfășoară exerciții militare cu complexele mobile Yars în regiunea Novosibirsk, scrie Interfax.



"În total, peste 100 de echipamente sunt implicate în exercițiu.", a declarat miercuri Ministerul rus al Apărării.

"Ca parte a exercițiului planificat, lansatoarele sistemului mobil de rachete la sol Yars al formațiunii de rachete Novosibirsk a Forțelor strategice de rachete au îndeplinit sarcinile de schimbare a pozițiilor pe teren.", se spune în raport.



"În cadrul operațiunilor de manevră, unitățile și subunitățile de rachete au îndeplinit sarcinile de dispersare a acestora într-o zonă de pădure pentru a crește secretul unităților Yars PGRK.", a spus Ministerul rus al Apărării.



Potrivit militarilor, în timpul exercițiului au fost elaborate sarcinile de distrugere a sabotorilor condiționați, recunoașterea zonei și depășirea teritoriului contaminat condiționat.

"În total, unitățile formației de rachete au elaborat câteva zeci de exerciții introductive, inclusiv cele care vizează studierea capacităților unei formațiuni înarmate cu sisteme mobile de rachete la sol. Aceste exerciții permit îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului, a coerenței formațiunilor și unităților militare ale Forțelor Strategice de Rachete.", a declarat Ministerul Rus al Apărării.

Rusia a desfășurat exerciții militare în Oceanul Pacific

La sfîrșitul lunii iunie, micile nave antisubmarine ale Federației Ruse au părăsit baza din Kamchatka pentru manevre în Oceanul Pacific. Acest lucru a fost anunțat de șeful serviciului de presă al Flotei Pacificului, Ilya Kolesnikov.



„Grupul de căutare și lovire al navei, format din nave antisubmarine mici MPK-107 și MPK-82 din unitatea de protecție a zonei de apă a trupelor și forțelor din nord-estul Rusiei, au început să îndeplinească sarcini pentru scopul propus în Oceanul Pacific.”, a spus Kolesnikov.



Potrivit acestuia, navele au părăsit baza din Kamchatka pentru a participa la eveniment „în conformitate cu planul de antrenament de luptă al flotei”.

„În cursul etapei pregătitoare, au fost luate măsuri nave pentru verificarea pregătirii componentelor și mecanismelor pentru exploatarea pe termen lung, dotarea echipajelor navelor și admiterea personalului pentru îndeplinirea sarcinilor cu un complex de trageri de antrenament”, a spus Kolesnikov.

El a menționat că echipajele au elaborat elementele de manevră și apărare a navelor într-o radă neprotejată. Vezi mai mult AICI.

Rusia a susținut primele exerciții militare alături de China de la începutul războiului din Ucraina

În luna mai, Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun de la începutul războiului din Ucraina, relatează The New York Times, citat de Mediafax. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru The New York Times că specialiștii au urmărit exercițiul militar din nord-estul Asiei, în timp ce președintele SUA, Joe Biden, se întâlnea la Tokyo cu liderii Australiei, Indiei și Japoniei.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia și China au trimis bombardiere deasupra Mării Japoniei, iar avioanele au continuat spre sud, spre Marea Chinei de Est, potrivit Sky News. Oficialii sud-coreeni au confirmat ulterior că două avioane militare din China și patru aparate de luptă din Rusia au intrat în zona lor. Exercițiul militar comun pare a fi un semn al legăturilor puternice menținute între China și Rusia, în ciuda războiului în curs de desfășurare din Ucraina. Vezi mai mult AICI.

