Rusia a susținut primele exerciții militare alături de China de la începutul războiului din Ucraina

Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun de la începutul războiului din Ucraina, relatează The New York Times, citat de Mediafax. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru The New York Times că specialiștii au urmărit exercițiul militar din nord-estul Asiei, în timp ce președintele SUA, Joe Biden, se întâlnea la Tokyo cu liderii Australiei, Indiei și Japoniei.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia și China au trimis bombardiere deasupra Mării Japoniei, iar avioanele au continuat spre sud, spre Marea Chinei de Est, potrivit Sky News.

Coreea de Sud confirmat logistica militară a exercițiului

Oficialii sud-coreeni au confirmat între timp că două avioane militare din China și patru aparate de luptă din Rusia au intrat în zona lor. Exercițiul militar comun pare a fi un semn al legăturilor puternice menținute între China și Rusia, în ciuda războiului în curs de desfășurare din Ucraina.

Anterior, ministrul de externe din Rusia, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova se va concentra pe dezvoltarea legăturilor cu China. Diplomatul a spus că obiectivul Kremlinului este de a dezvolta legăturile cu China, după ce Occidentul a adoptat o „poziție de dictator" în urma războiului din Ucraina.

Rusia nu e sigură că vrea reluarea relaţiilor cu Occidentul

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Moscova va lua în considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legăturile şi va decide dacă acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relaţiilor cu China, informează Reuters.



Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri la un eveniment desfăşurat la Moscova, ministrul Lavrov a spus că ţările occidentale au îmbrăţişat rusofobia după lansarea incursiunii în Ucraina, descrisă de Rusia ca "operaţiune militară specială".



Rusia lucrează pentru a înlocui mărfurile importate din ţările occidentale, a spus el şi, în viitor, se va baza doar pe ţări "de încredere", care nu au obligaţii faţă de Occident. Citește continarea AICI.

