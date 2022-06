Rusia desfășoară exerciții militare în Oceanul Pacific

Micile nave antisubmarine ale Federației Ruse au părăsit baza din Kamchatka pentru manevre în Oceanul Pacific. Acest lucru a fost anunțat de șeful serviciului de presă al Flotei Pacificului, Ilya Kolesnikov, scrie Interfax.



„Grupul de căutare și lovire al navei, format din nave antisubmarine mici MPK-107 și MPK-82 din unitatea de protecție a zonei de apă a trupelor și forțelor din nord-estul Rusiei, au început să îndeplinească sarcini pentru scopul propus în Oceanul Pacific.”, a spus Kolesnikov.



Potrivit acestuia, navele au părăsit baza din Kamchatka pentru a participa la eveniment „în conformitate cu planul de antrenament de luptă al flotei”.

„În cursul etapei pregătitoare, au fost luate măsuri nave pentru verificarea pregătirii componentelor și mecanismelor pentru exploatarea pe termen lung, dotarea echipajelor navelor și admiterea personalului pentru îndeplinirea sarcinilor cu un complex de trageri de antrenament”, a spus Kolesnikov.

Sarcinile celor trimiși la exercițiile militare din Oceanul Pacific





El a menționat că echipajele au elaborat elementele de manevră și apărare a navelor într-o radă neprotejată.

„Una dintre sarcinile principale în timpul manevrelor din Oceanul Pacific va fi patrularea în zona desemnată cu o demonstrație a drapelului Federației Ruse, precum și studierea zonelor de navigație într-o zonă îndepărtată.”, a spus purtătorul de cuvânt al Flotei Pacificului.



Cu o zi înainte, el a spus că un detașament de nave de război al Flotei Pacificului format din nava de comandă Marshal Krylov, fregata Mareșal Shaposhnikov, corvete și marea navă antisubmarin Admiral Panteleev din Marea Filipine și China de Est din Oceanul Pacific desfășoară exerciții. „cu pregătire la bord în apărarea aeriană, pentru a căuta submarine ale unui inamic simulat și pentru a interacționa cu echipajele aviației navale”.

Rusia a susținut primele exerciții militare alături de China de la începutul războiului din Ucraina

În luna mai, Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun de la începutul războiului din Ucraina, relatează The New York Times, citat de Mediafax. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru The New York Times că specialiștii au urmărit exercițiul militar din nord-estul Asiei, în timp ce președintele SUA, Joe Biden, se întâlnea la Tokyo cu liderii Australiei, Indiei și Japoniei.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia și China au trimis bombardiere deasupra Mării Japoniei, iar avioanele au continuat spre sud, spre Marea Chinei de Est, potrivit Sky News. Oficialii sud-coreeni au confirmat ulterior că două avioane militare din China și patru aparate de luptă din Rusia au intrat în zona lor. Exercițiul militar comun pare a fi un semn al legăturilor puternice menținute între China și Rusia, în ciuda războiului în curs de desfășurare din Ucraina.

Anterior, ministrul de externe din Rusia, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova se va concentra pe dezvoltarea legăturilor cu China. Diplomatul a spus că obiectivul Kremlinului este de a dezvolta legăturile cu China, după ce Occidentul a adoptat o „poziție de dictator" în urma războiului din Ucraina. Vezi mai mult AICI.

