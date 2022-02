Rubla, cea mai subevaluată monedă, conform Big Mac Index

Rubla rusească a fost cea mai subevaluată monedă de pe lista revistei The Economist, care a calculat că rata sa justă pe indicele Big Mac ar trebui să fie de 23,24 ruble per dolar. Astfel, rubla a fost subevaluată cu 70%, scrie Interfax.



Publicația notează că în Rusia un burger Big Mac la McDonald's costă 135 de ruble (1,77 dolari), în timp ce în SUA prețul acestuia este de 5,81 dolari (aproximativ 444 de ruble). Astfel, cursul de schimb „real” rezultat al monedei ruse este egal cu 23,24. ruble per dolar. În același timp, potrivit The Economist, cursul de schimb real este de 77,42 ruble per dolar.

The Economist a numit francul elvețian cele mai supraevaluate valute, al căror curs de schimb față de dolar a crescut cu 20,2%, coroana norvegiană (supraevaluată cu 10%) și coroana suedeză. Pe lângă rublă, cele mai subevaluate valute includ lira turcească (subevaluată cu 67,9%) și rupia indoneziană (cu 59,3%).

Ce este Indexul Big Mac

The Economist calculează „Indexul Big Mac” din 1986. Acesta ajută la evaluarea puterii de cumpărare a diferitelor valute. În studiu, costul unui Big Mac în diferite țări este comparat cu cursul de schimb al monedelor naționale și, pe baza acestuia, se ajunge la concluzia care dintre monedele lor sunt supraevaluate sau subevaluate. Big Mac este folosit ca produs generic care poate fi achiziționat în majoritatea statelor.

CURS BNR, 2 FEBRUARIE 2022. Ce se întâmplă pe piața valutară

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau, la finele lunii ianuarie 2022, la nivelul de 43,106 miliarde euro, în creştere cu 6,5% faţă de cele 40,475 miliarde euro înregistrate la 31 decembrie 2021, informează BNR.



În cursul lunii au avut loc intrări de 5,152 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile şi răscumpărarea anticipată parţială a unor euroobligaţiuni ale Ministerului Finanţelor denominate în dolari americani în valoare nominală netă de 2,100 miliarde de dolari americani precum şi din prefinanţarea de 13% din împrumutul acordat de Comisia Europeană în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă -PNRR- în sumă de aproximativ 1,942 miliarde de euro); alimentarea contului Comisiei Europene şi altele. Vezi AICI mai mult.

