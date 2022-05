Ronan Keating revine în România în această vară

Unul din cele mai așteptate momente artistice din următoarele luni se va petrece pe scena festivalului ”We Love Music Festival”. Pe lângă artiști populari din țară și din străinătate, evenimentul care va avea loc la Râmnicu Vâlcea îl readuce în România pe îndrăgitul Ronan Keating. Cu super hituri precum ”If Tommorow Never Comes” sau ”When You Say Nothing at All”, cunoscutul cântăreț revine în țara noastră și promite un show de zile mari. Iată ce mesaj le-a transmis fanilor români.

Mesaj pentru fanii din România

„Bună tuturor, Ronan Keating aici! Ne vedem la We Love Music Festival, în România, între 18 și 21 august. Abia aștept să revin în România! Ne vedem la festival!”, a transmis artistul printr-un mesaj video postat pe pagina oficială de Instagram a festivalului.

Ronan Keating a făcut istorie alături de trupa Boyzone Pe numele său complet Ronan Patrick John Keating, artistul a devenit popular împreună cu trupa irlandeză Boyzone. Una dintre cele mai îndrăgite formații în anii ’90, Boyzone a reușit în doar 6 ani să adune 12 melodii în primele două locuri în topul din UK. Cei 5 băieți simpatici au luat-o însă pe drumuri separate în 1999. De departe, cel mai important membru al formației, Ronan Keating a reușit să-și construiască și o carieră solo formidabilă. Cântărețul, în vârstă de 45 de ani, a lansat 11 albume, care s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare.

Pe lângă Ronan Keating, festivalul va strânge peste 30 de artiști români și internaționali. Organizatorii au anunțat că pe scena We Love Music Festival vor urca: ATB, Jay Sean, Outlandish, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, La Familia, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni și alții. Fanii români care vor veni la festival se vor bucura de un parc de distracții amenajat în spațiul de la locație, dar și de un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile.

