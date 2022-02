Românul care s-a îmbogățit din Poker. A câștigat o jumătate de MILION de euro

Spune că a început să joace poker încă din facultate și, cu timpul, pasiunea sa a devenit ca o profesie.

”Jucam poker cu colegii de cămin. Am luat ceva materiale educative pentru poker. Am luat videourile și am văzut că am rezultate tot mai bune”.

Cosmin spune că suma cea mai mare pe care a câștigat-o la un joc de poker a fost de 145 de mii de dolari. ”Am câștigat la World Series of Poker din Las Vegas”, spune acesta.

Cât e noroc?

Clujeanul spune că norocul este cel mai puțin important aspect din poker ”Există, dar nu cred că e mai mult de 10% noroc”.

Mai important este să știi să ”citești omul”, crede Cosmin. ”Mai ales la live (cu prezență fizică n.r.) îți dai seama. Și cum se pune la masă, și cu câți bani se pune la masă, și cum se îmbracă”.

Acesta arată că joacă poker atât online, cât și live. În varianta on-line, Cosmin a jucat concomitent chiar și 32 de mese. ”La început jucam o masă, după aia jucam două mese, patru, opt mese. Acum nu mai pot să joc 24-30 de mese, ca acum 10 ani. Sunt jucători mai buni”, spune jucătorul.

Cosmin spune că, la început, juca exagerat de mult. ”Într-o lună am jucat chiar și 14-16 ore în fiecare zi”

Care sunt recomandările

Cel mai important, spune tânărul jucător, este să ai o sumă maximă dedicată. Spre exemplu, dacă dispui de 1 mie de dolari, trebui să joci maxim 2 de dolari la un turneu.

”E foarte improbabil să faci ceva la un singur turneu, șansele ca să câștigi bani fiind de 20%. Tu, dacă mergi să joci un turneu de 10 mii de dolari, ai șanse de 80% să-ți pierzi banii. E matematică ”, opinează Cosmin, într-un interviu acordat pentru Mircea Bravo.

Radu Leca, despre tehnicile folosite de industria jocurilor de noroc

"Industria pharma și industria jocurilor de noroc se bazează pe vizual, pe grafică, pe culori, pe sunet și evident pe recompensă. Atât în industria farmaceutică, cât și în industria jocurilor de noroc, subiectul se crește ca făcând parte din această industrie de la vârsta de 3-5 ani. Din momentul în care minorul primește un telefon mobil în mână, care nu este cercetat îndeaproape și nu este securizat de către tutore, se pot descărca oricând jocuri de noroc de pe platformele gratuite, iar subiectul va deveni absolut încântat de absolut orice formă de câștig.

