Probabil că ați observat și voi că mulți copii sunt foarte atrași de jocurile de pe telefon sau calculator. Aflați că, deși la prima vedere acestea par inofensive, unele pot reprezenta un adevărat pericol pentru copiii dumneavoastră. Aceștia ar putea ajunge la maturitate dependenți de jocurile de noroc. Radu Leca a vorbit pentru DC NEWS despre ce este dependența de jocuri de noroc, cum apare, care sunt efectele ei și despre cât de greu ajung cei bolnavi să își revină ( vezi AICI știrea).

De această dată, însă, psihologul Radu Leca a explicat cum cum pot ajunge copiii dependenți de jocurile de noroc atunci când ajung la maturitate, din cauza unor jocuri de pe calculator, la prima vedere inofensive. Psihologul a explicat că această industrie își recrutează subiecții de la vârsta de 3-5 ani.

Radu Leca, despre tehnicile folosite de industria jocurilor de noroc

"Industria pharma și industria jocurilor de noroc se bazează pe vizual, pe grafică, pe culori, pe sunet și evident pe recompensă. Atât în industria farmaceutică, cât și în industria jocurilor de noroc, subiectul se crește ca făcând parte din această industrie de la vârsta de 3-5 ani. Din momentul în care minorul primește un telefon mobil în mână, care nu este cercetat îndeaproape și nu este securizat de către tutore, se pot descărca oricând jocuri de noroc de pe platformele gratuite, iar subiectul va deveni absolut încântat de absolut orice formă de câștig.

Jocul Roblox: De aici până la a juca poker, sau păcănele este doar un pas

Vă readuc cu drag aminte faptul că există jocuri specializate de vânzare și de comercializare a anumitor animale rare, de exemplu într-un subjoc din cadrul Roblox care se numește Adopt Me. Numai ideea că minorul are acces la jocul Adopt Me este un semn de întrebare asupra viitorului lui din cauza faptului că el învață să facă tradeuri, adică schimburi. Lucrează cu bani și nu sunt bani virtuali, sunt și bani cash pe care îi ia de pe cardurile părinților și pe care îi investește în interiorul acestui joc. Ca acest joc sunt mai multe, iar el va deveni dependent de ideea de câștig și de mai mult mai bine, de imaginea lui în funcție de animalele rare pe care le are. De aici până la a juca poker sau la păcănele este doar un pas.", a explicat Radu Leca la DC NEWS.