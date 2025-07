„Românii plătesc, străinii dispar cu TVA-ul”. Bomba lansată de Vasile Marica

Vasile Marica a criticat situația firmelor cu cetățeni străini din Africa și Orientul Mijlociu care încasează TVA și apoi dispar, provocând pierderi majore. Președintele Sed Lex a acuzat clasa politică pentru ca a permis înregistrarea a mii de firme la aceeași adresă.

„Am înțeles că se fac foarte multe firme cu cetățeni străini din Africa, din Orientul Mijlociu. Astea încasează cu TVA, dar TVA din ăsta de 60 de milioane de euro și dispare administratorul”, a spus Bogdan Chirieac.



„Este cineva din lumea politică care a dat voie, în 2020, ca în același sediu social să fie 10.000 de firme, nu contează ce număr”, a spus Vasile Marica.



„Dar anulați prevederea asta!”, a spus Bogdan Chirieac.



„Eu am un șef, dumneavoastră aveți un șef. Când simțiți o anomalie, vă duceți la șefu’: „Domnule, nu e în regulă”. Dacă șeful zice: „Las-o așa!”... Noi ne-am dus la politicieni și le-am spus: „Ne îndreptăm spre dezastru, nu mai cheltuiți banii pe aia”. Dacă ei au zis: „Nu!”. Noi ne-am dus la un șef; țara asta are un șef, are niște oameni care conduc, are un guvern, te adresezi Guvernului: „Domnule, nu e bine treaba asta, nu putem să-i controlăm, nu-i avem în bazele de date, nu corespund bazele de date”. Nu a făcut nimeni nimic de 20 de ani”, a spus Vasile Marica.

„Tot românul plătește taxe și impozite"

Vasile Marica a afirmat că premierul Bolojan a preluat idei din discursurile lor, în special criticile legate de lipsa legislației privind TVA-ul, insolvența și prețurile de transfer, care permit firmelor străine să evite taxele, în timp ce românii plătesc în mod corect.

„Chestiunea asta puteți să o scoateți printr-o ordonanță de urgență. Dacă vine ANAF-ul și spune: „Tovarășul Bolojan, nu e bine cu 10.000 de firme pe un sediu... O firmă, un sediu”, a spus Bogdan Chirieac.



„Am văzut acum că premierul a preluat din discursul nostru. Noi am înțeles cu sporurile, toată lumea ne-a sărit în cap, ne urăște toată lumea. Am înțeles.



E clar că Bolojan a preluat în Parlament din discursul nostru când i-am zis: „Nu avem lege pentru TVA, nu avem lege pentru insolvență, nu avem lege la prețuri de transfer, pleacă firmele străine cu banii de la noi cum vor, când vor și ce vor, se împrumută la firma mamă cu o dobândă, vine aici, spune că trebuie să-i scoată acolo, nu plătește nimic. Tot românul plătește taxe și impozite: IMM, cetățean, salariat. Tot românul”, a spus Vasile Marica.

Cele mai mari probleme cu TVA-ul sunt în zona agriculturii

Vasile Marica a atras atenția asupra problemelor grave cu TVA-ul în agricultură, unde se recurge la metode frauduloase pentru a obține rambursări.

„Știți că asta e problema și în Germania, adică e și o prevedere europeană acum. Au stabilit că trebuie să plătească 15% în țara unde face bani”, a spus Bogdan Chirieac.



„Da, dar dacă sunt pe zero... unde face, nu face nimic. O firmă cu 50 de miliarde cifră de afaceri în România, în domeniul agriculturii, este pe pierdere. Vă dați seama? De unde să aibă 15%? Cele mai mari probleme cu TVA-ul sunt în zona agriculturii pentru că acolo sunt de la umiditatea grâului, de la modul în care e transportat, cine îl scoate, îl scoate în afară și îl aduce încă o dată pe căi nedrepte și îți mai ia o dată TVA-ul. Ce ați zis dumneavoastră cu cei din Africa”, a spus Vasile Marica la DC News.

