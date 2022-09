România, Ucraina şi Republica Moldova au convenit creşterea schimburilor bilaterale de energie electrică

România, Ucraina şi Republica Moldova au convenit încheierea unui Acord interguvernamental trilateral pentru stimularea interconectărilor şi cooperării în domeniul energiei şi creşterea schimburilor bilaterale de energie electrică prin încheierea de contracte bilaterale pe termen scurt, mediu şi lung, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres.



Acesta a participat joi, împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la prima reuniune în format trilateral a miniştrilor afacerilor externe şi energiei din România, Ucraina şi Republica Moldova, desfăşurată la Odessa, în Ucraina.



"În ceea ce priveşte cooperarea în domeniul energiei, accentul a fost pus, în cadrul reuniunii, asupra măsurilor imediate de sprijin care sunt necesare pentru ca Ucraina şi Republica Moldova să facă faţă sezonului rece, dar şi asupra măsurilor pe termen lung pentru consolidarea securităţii energetice a acestora, cu accent pe interconectarea regională, având în vedere şi necesitatea combaterii utilizării energiei în scopuri geopolitice. Astfel, a fost convenită încheierea unui Acord interguvernamental trilateral pentru stimularea interconectărilor şi cooperării în domeniul energiei a României, Ucrainei şi Republicii Moldova. De asemenea, am convenit creşterea schimburilor bilaterale de energie electrică între cele trei state prin închiderea de contracte bilaterale pe termen scurt, mediu şi lung", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



La reuniunea de la Odessa au participat ministrul Energiei din Ucraina, German Galushchenko, vicepriministrul şi ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, ministrul Afacerilor Externe de la Chişinău, Nicu Popescu, şi ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmytro Kuleba.



La reuniunea trilaterală au participat şi reprezentanţi ai companiilor din domeniul energiei din cele trei state - din partea României, conducerea Transelectrica, invitarea acestora reflectând angajamentul strategic al celor trei ţări de a coopera îndeaproape în acest domeniu.



"Lansarea acestui format trilateral are ca obiectiv consolidarea cooperării dintre cele trei state vecine, atât în contextul actual marcat de agresiunea ilegală, neprovocată şi nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei şi de crizele multidimensionale care afectează Ucraina şi Republica Moldova, cât şi în perspectiva stabilirii unui mecanism de dialog şi coordonare pe termen lung", a mai scris Virgil Popescu.

Citește și:

Speculă pe piața gazului: 200 de euro/MW față de 7 euro în pandemie. Virgil Popescu: Este un preţ foarte mare, crescut şi ţinut artificial / VIDEO

"România nu s-a opus preţului gazului, noi am propus o plafonare mai largă, inclusiv a preţului gazului rusesc pe piaţa europeană. Pentru a putea decupla preţul gazului de preţul energiei electrice e clar că trebuie să avem un preţ mult mai mic al gazului. Ori dacă plafonăm doar o parte din piaţă şi cealaltă piaţă este lăsată liberă există riscul, la un moment dat, ca cererea să fie mai mare decât oferta şi să crească preţul celălalt, adică gaz olandez, gaz românesc, LNG etc. Mai multe state au propus acest lucru. Greci au venit cu o propunere foarte interesantă de a scoate din indexul Bursei Olandeze de Gaz partea de LNG (gaz natural lichefiat). Pentru că, în momentul de faţă, preţul LNG-ului este artificial crescut tot de preţul gazului. Se va lucra la un sistem în aşa fel încât să protejăm şi să reformăm întreaga piaţă europeană a gazului natural. Dacă am lua doar dintr-o singură sursă, s-ar putea ca celelalte surse să fie debalansate şi să crească preţul. Preţul gazului natural la 200 de euro faţă de, să vă dau un exemplu, 20 de euro care era un preţ mare. Vi se pare preţ de piaţă? Este un preţ foarte mare, crescut şi ţinut artificial de speculaţiile gazului rusesc! Gândiţi-vă că în perioada de pandemie aveam preţ de 7 euro/MW. Vorbim de preţuri foarte mari, de preţuri speculative! Şi vrem să reducem aceste preţuri speculative. Nu vorbim de o opţiune a României să nu fim de acord, am vrut o chestie mai largă. Evident că se va ajunge la un consens" a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, în conferinţa de presă de miercuri.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News