România revine la masa negocierilor de la Paris, reprezentată de Ilie Bolojan - surse. Bogdan Chirieac: Este o mare luptă pe ideologie

UPDATE: România va fi reprezentată, miercuri, la a doua reuniune dedicată Ucrainei, organizată de Franța, de președintele interimar Ilie Bolojan, au declarat, pentru Agerpres, surse politice.



Franța intenționează să găzduiască, miercuri, o a doua reuniune consacrată Ucrainei și securității europene, însă de această dată a invitat țări europene și Canada, care nu au fost prezente la summitul de luni de la Paris, a informat Reuters. Două surse diplomatice au declarat că țările invitate sunt Norvegia, Canada, Lituania, Estonia, Letonia, Cehia, Finlanda, Grecia, România, Suedia și Belgia. Unele țări ar putea participa prin videoconferință, au declarat doi diplomați.



Luni, lideri din Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia, Spania, Olanda și Danemarca s-au reunit la Paris, la invitația președintelui Emmanuel Macron, alături de conducerea Uniunii Europene și de secretarul general al NATO, pentru a dezbate ultimele evoluții legate de Ucraina, în contextul inițiativelor de pace lansate de noua administrație americană. Potrivit unor oficialități UE, unele țări au fost nemulțumite de faptul că întâlnirea a fost doar pentru anumiți lideri și nu este un summit al întregii Uniuni Europene.



Ministerul român al Afacerilor externe a precizat marți că Reuniunea de la Paris, din urmă cu o zi, a fost inițiată de președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un format cunoscut ca Weimar Plus.



Acesta a inclus pe președintele Consiliului European, președinta Comisiei Europene, secretarul general al NATO și un număr de șefi de stat și de guverne ai țărilor din Europa care sunt sprijinitori majori ai Ucrainei.

În contextul continuării negocierilor pentru pace în Ucraina, liderii europeni s-au întâlnit recent la Paris pentru a discuta strategia viitoare a Uniunii Europene, sub direcția președintelui Franței, Emmanuel Macron. Această întâlnire a fost crucială, având în vedere că Statele Unite au început discuțiile cu Rusia pentru un posibil acord de pace în privința războiului din Ucraina, fără a include însă Ucraina și Uniunea Europeană în aceste negocieri. Deși s-au făcut eforturi pentru ca România să participe la întâlnirea de luni, țara noastră a fost exclusă, ceea ce a dus la o ruptură vizibilă între București și liderii Uniunii Europene. În fapt, nici însăși întâlnirea nu a fost un loc în care lideri ”cheie” să se înțeleagă, ci unul care a produs multe situații negative.

România a fost invitată să participe la o nouă întâlnire

Absența României a adâncit tensiunile. De asemenea, în cadrul negocierilor, s-a discutat despre o strategie viitoare a blocului comunitar în privința relațiilor cu Rusia și Ucraina. În acest context, România a fost invitată să participe la o nouă întâlnire care va avea loc mâine la Paris, conform surselor România TV.

Deocamdată, nu este clar cine va reprezenta România în cadrul acestei noi întâlniri, având în vedere că se discută despre posibilitatea ca președintele interimar Ilie Bolojan, premierul Marcel Ciolacu sau ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, să fie delegați pentru a participa. Absența României de la întâlnirea de luni a fost un moment semnificativ, iar acum pare că statul român vrea să-și joace mai în serios rolul în politica internațională, pe măsură ce se discută despre viitorul stabilirii unui acord de pace în Ucraina.

Macron pare să-și schimbe discursul și abordarea politică după Trump, în urma unor discuții cu acesta

Emmanuel Macron, în urma unor discuții telefonice cu Donald Trump, și-a schimbat discursul și abordarea politică. Președintele Franței a cerut astăzi ca o pace durabilă în Ucraina să fie susținută cu garanții de securitate puternice și credibile, invocând necesitatea unui nou parteneriat între SUA și Uniunea Europeană. Mai mult, Macron a anunțat că a discutat atât cu liderul american, cât și cu administrația de la Kiev.

„Trebuie să lucrăm cu toții, europeni, americani și ucraineni, pentru a ne atinge obiectivul”, afirmă președintele Franței. Un alt semnal important lansat de el a fost legat de o posibilă retragere parțială din Green Deal în UE, în contextul în care Trump a criticat acest acord în repetate rânduri.

Totuși, România pare în continuare defazată, într-o veșnică întârziere, față de ceea ce se întâmplă în întreaga lume. De exemplu, fostul purtător de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a publicat astăzi o declarație pe Facebook, ulterior ștearsă, în care a spus: „Ce a făcut JD Vance la München? A atacat Europa. Nu România, nu Germania, nu Franța, ci Europa ca întreg. A spus că pericolul cel mai mare nu e Rusia sau China, ci presupusa cenzură a libertății de exprimare și a voinței poporului. A folosit exact retorica pe care Kremlinul o împinge de ani de zile, că UE este slăbită din interior, că nu mai există democrație reală, că liderii ei sunt corupți și incompetenți.”

Analistul Bogdan Chirieac a avut o intervenție la România TV pe acest subiect.

"Noi suntem proamericani și, în același timp, datorăm aproape totul Europei"

"Cred că este o mare luptă pe ideologie, abia apoi pe resurse. Soroșiștii, cum îi numesc unii, progresiștii, sunt pe această direcție cu Green Deal-ul și multe alte lucruri de stânga. În partea cealaltă, conservatorii, ca să le spunem așa, vor să exploreze în continuare resursele de hidrocarburi. Cu toată dragostea pentru domnul Ionuț Stroe, Macron are un cuvânt un picuț mai greu decât dânsul. Ai noștri gândesc precum dânsul sau nu au gândit-o în niciun fel. România chiar nu trebuie să facă ceva. Ajung dânșii la un acord, iar noi vom urma acel acord. Noi suntem proamericani și, în același timp, datorăm aproape totul Europei. Dezvoltarea noastră este datorată, aproape integral, Europei. Europa este bogată și cred că poate să găsească niște soluții. Problema ei cea mai mare acum este organizarea și apărarea comună. Noi nu am acționat dintr-o incapacitate. Totuși, faptul că nu te-ai zbătut mai mult decât e cazul a fost cumva pozitiv. Eu am mai explicat asta", a spus Bogdan Chirieac.

