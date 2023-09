„Fondul Național de Garantare din România a avut cel mai mare volum de garantare dintre toate fondurile și băncile de dezvoltare din statele membre AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare) - 35 de state cu 48 de instituții de garantare. Pentru noi, ca să spun așa, este o recunoaștere a muncii pe care echipa FNGCIMM a depus-o în acești ani. Practic, am avut cel mai mare volum de garanții acordate IMM-urilor în perioada 2020-2022. România a fost prima țară care a avut schema de ajutor de cadru temporar Covid aprobată. Iar la IMM Invest Plus, cadrul temporar pentru sprijinirea IMM-urilor, ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, la fel, am avut cel mai mare volum de garanții acordate, cu o creștere de 13.871, fiind urmați de Fondul de Garantare din Italia, care a înregistrat un volum pe jumătate. Deci, practic, cifrele arată foarte bine în anul 2022 pentru noi și avem o recunoaștere la nivel european.

Din păcate, în anul 2023 Fondului Național de Garantare nu îi este acordată aceeași importanță pe care vedem că AECM o oferă. E pentru prima oară când România are un reprezentant în forul de conducere, la nivel european. Deci pentru 2023, din păcate, ni s-a acordat doar 51% din execuția bugetară. Dacă, anul trecut, pe IMM Invest am avut un plafon de garantare de 9,5 miliarde, totul consumat în trei luni de zile, anul acesta ni s-au acordat 6,2 miliarde, cu toate ca anvelopa bugetară permitea să implementeze în continuare cel mai de succes instrument financiar, IMM Invest Plus. În două luni de zile, practic, până la sfârșlitul lunii mai, cele 6,2 miliarde de lei, plafon de garantare, au fost consumate, iar 7600 de firme au beneficiat de programul IMM Invest”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

