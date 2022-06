România nu îndeplineşte condiţiile pentru zona Euro. Marius Paşcan, fost deputat PNL, critic: De toată jena. Prostie, nevolnicie, indolenţă

"De toată jena: România nu îndeplinește niciun criteriu pentru aderarea la zona euro



Raportul de convergență al Comisiei Europene, privind îndeplinirea condițiilor de aderare la zona euro, constată următoarele:



Croația și Suedia (care a aderat la UE cu 6 ani după România) îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor, Bulgaria și Croația sunt cele două state membre care îndeplinesc criteriul cursului de schimb, Bulgaria, Republica Cehă, Croația și Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung, iar toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanțele publice. Există o excepție: România, singurul stat membru care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv și care, de fapt, nu îndeplinește niciunul dintre cele patru criterii. Ce ar mai fi de spus când până și Bulgaria și-a propus să adere la zona euro în 2024?!



Din prostie, nevolnicie și indolență, guvernele succesive (PSD, PNL, USR, UDMR), în tandem cu BNR, ne-au plasat cu bună știință la vagonul clasa a doua al Uniunii Europene. Restul e demagogie, vorbărie goală și promisiuni fără de rost, politicianism păgubos", a scris Marius Paşcan pe Facebook.

Mircea Coșea dă exemplul Greciei: Atunci când te afli într-o situație limită...

Comisia Europeană anunță că România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro,. DC NEWS l-a contactat pe analistul economic MIrcea Coșea pentru ne explica de ce a ajuns țara noastră în acest punct critic și cum am putea fi afectați. Profesorul a enumerat care sunt principalele probleme din economia României.

"E un anunț care trebuia să fie făcut, deși noi știam foarte bine acest lucru. România nu are acum condițiile de aderare la zona euro. Lucrurile astea sunt știute, Banca Națională a avut câteva anunțuri, acum un an, un și jumătate, nu știu cât au fost luate în seamă. Noi am pierdut condițiile pe parcurs, deși la un moment dat aveam anumite atribuții de îndeplinire a condițiilor. Pe parcurs, ele s-au pierdut și asta a intervenit. Nu din cauza crizei, nu punem acum criza ca fiind factorul esențial. Criza, începând cu cea pandemică și terminând cu cea ucraineană, au accentuat, au îngreunat, au adus elemente negative în plus, dar politica economică a României, dusă încă de prin anii 2017-2018-2019 a arătat că noi nu putem să aderăm la zona euro pentru că nu avem o politică macroeconomică coerentă", a precizat profesorul.

Ce ar fi însemnat pentru România aderarea la zona euro

Mircea Coșea a explicat și ce ar fi însemnat pentru România aderarea la zona euro, care ar fi fost principalele beneficii pentru țara noastră.

"Nu trebuie să dramatizăm lucrurile. Accesarea la zona euro are două elemente care ne-ar interesa. În primul rând este simplificarea traiectului de documente și de contabilitate pentru că noi avem o economie care utilizează moneda națională, dar are multe elemente de euro. Gândiți-vă că multe lucruri sunt evaluate în euro, tot ceea ce înseamnă telefonie, televiziune, multe lucruri care țin de import și export, prețurile la materii primele și altele. Deci acest lucru, transformat în lei, duce la o anumită îngreunare birocratică și costuri de evidență. Cu lucrul ăsta ne-am mai rezolva", a mai arătat specialistul. VEZI MAI MULTE AICI.

