România, fără acte! 20% din terenurile agricole, fără proprietar. Realitatea de la firul ierbii: avem bălți și secetă și vrem să vină avionul care aduce ploaia

În România, unde nu este uscat pământul, băltește apa. Milioane de hectare de teren agricol așteaptă un sistem de irigații de 30 de ani. Dar surpriza vine de la vârful LAPAR, de unde președintele Nicu Vasile face o afirmație frapantă: 20% din terenul agricol al României nu are proprietar în acte.

”România are această problemă de secetă pe 7,2 milioane de hectare şi probleme cu băltirile pe 3,7 milioane de hectare. Deci, trebuie să facem un sistem de irigaţie, dar să aibă dublu scop: de irigaţii şi desecare. Noi în '90 aveam o suprafaţă de 3,2 milioane de hectare (irigată - n. r.). Acum ce facem? Punem ce am stricat după '90, reparăm. Dacă nu discutăm de comasare şi de contractul de arendă, să-l finalizăm odată... După 30 de ani nu am pus nici titlurile de proprietate. 20% din suprafaţa agricolă a României nu beneficiază de titluri de proprietate după 30 de ani şi atunci nu putem să discutăm foarte multe, nici de irigaţii, nici de dezvoltare”, a declarat preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, pentru Agerpres.



În opinia acestuia, România nu ar trebui să aibă probleme cu apa pentru irigaţii şi ar trebui să adopte o strategie cu privire la exploatarea apei freatice şi să o şi aplice.

Astăzi, nu mai avem nici ce aveam înainte de `90, când exista o viziune



"În principiu, România n-ar trebui să aibă (probleme cu apa - n. r.). Dacă discutăm de perioada '70, când am proiectat aceste canale de irigaţii, 80% din apa necesară terenurilor supuse secetei o aduce Dunărea. Am început sistemele de irigaţii de la Dunăre, iar zona secetoasă se află de-a lungul Dunării. După care, în paralel, părinţii noştri, societatea românească care a fost până în '90 a făcut aceste acumulări de apă - Vidraru, Bicaz. Toate aceste acumulări de apă au avut trei mari scopuri: de irigaţii, electric, deci energie regenerabilă, şi chiar microclimat, iar până în '90 România era al treilea mare exportator de peşte din Europa. Deci, exportăm şi peşte, noi avem un consum de peşte de 216.000 de tone. Astăzi nu mai producem decât 13.000 de tone. Toate aceste lucruri trebuie să le reiau. Ba, mai mult, toate sistemele de irigaţie de atunci discutau de lacuri de acumulare. Acum nu mai discut de lacuri acumulare. Cunosc localităţi care au fost strămutate înainte de '90 pentru a face aceste acumulări de apă. De ce? Pe timpul iernii, când nu am probleme de secetă, eu fac acumulare de apă, după care încep să irig suprafeţele, acele 7 milioane de hectare. Şi pe seama acestor probleme de secetă, noi avem un climat temperat continental, din 10 ani 4 sunt de secetă, indiferent de ce se spune, de încălzire globală. În anii '20 mai era problema aceasta, a încălzirii globale. Prin '70 discutam de răcire globală, dacă ne aducem bine aminte, iar acum iar am venit la partea aceasta. Dar e o ţară capitalistă, discutăm de mixul de marketing, de promovare sau de manipulare", a susţinut Nicu Vasile.

România are în proiect avionul pentru schimbările atmosferice

”Momentan nu avem nicio şansă, de aceea vedem în România foarte multe sisteme de irigaţii şi ne întrebăm de unde au apă? Din puţurile de adâncime" a spus clar Nicu Vasile. Șeful LAPAR a admis că avionul "care aduce ploaia" ar putea fi altă soluţie pentru combaterea secetei, însă aceasta este o ştiinţă şi dacă nu ştim să o aplicăm este în defavoarea noastră.



"În ceea ce priveşte avionul pentru schimbările atmosferice, România are acest proiect. Există Departamentul de Intervenţii Active în Agricultură. Da, e o soluţie, fără discuţie.

România a proiectat încă din anii 1930, dacă nu mă înşel, acest sistem pentru a provoca ploile artificiale, dar acolo este o însămânţare a norilor şi trebuie să fim atenţi unde facem această însămânţare a norilor. De ce? Pentru că el se descarcă la 10 km distanţă. E o ştiinţă, într-adevăr. Dacă nu ştim să o aplicăm, este în defavoarea noastră, nu în favoarea noastră. Cum discutăm acum de rachetele acestea antigrindină. Aici e marea greşeală a României post-decembriste. Am început să discutăm toţi, ne pricepem la toate şi nu lăsăm specialiştii. Eu n-am văzut în multele mele dezbateri pe care le-am avut în diferite ministere sau diferite foruri să vină specialiştii", a mai spus reprezentantul producătorilor agricoli.



Nicu Vasile consideră că agricultura este singurul sector viabil pentru România de astăzi şi, în plus, este necesară reindustrializarea ţării.



"Agricultura este singurul sector viabil pentru România zilei de astăzi. De la agricultură trebuie să plecăm la industrializare, la industria alimentară, trebuie să dezvoltăm industria prelucrătoare, chiar şi siderurgia. Având o discuţie în urmă cu două luni de zile, s-a ajuns la concluzia că siderurgia este cel mai avantajos sector de activitate. Profitabilitatea este de 1 la 10. Într-adevăr, doar ţările elitiste au siderurgie. Noi întâi am stricat-o şi acum ne-am adus aminte. Am avut combinatul din Galaţi şi Călăraşi - Călăraşi-ul nici măcar 20% nu era dat în folosinţă şi l-am terminat - Hunedoara şi Reşiţa. Nu erau Statele Unite când Reşiţa turna oţelul. Dacă ai oţel, ai şi industrie prelucrătoare. Discutăm de digitalizare, de utilaje care să respecte anumite tehnologii, dar totul pleacă de la oţel, iar Comunitatea Europeană, când a fost făcută, în 1953, a fost făcută piaţa oţelului şi a cărbunelui. De aici trebuie plecat şi analizat mai bine", a mai transmis acesta.

