România a importat cu 25,9% mai mult petrol în prima jumătate a anului 2021 față de 2020

România a importat, în primele şase luni din 2021, o cantitate de ţiţei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare faţă de cea importată în perioada similară din 2020, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Producţia de ţiţei a totalizat 1,561 milioane tep, fiind cu 5,2% (86.200 tep) mai mică faţă de cea din anul precedent, potrivit Agerpres.



Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, producţia de ţiţei este estimată pentru acest an la 3,275 milioane tep (minus 3,2% faţă de 2020) şi în 2022 la 3,2 milioane tep (minus 2,3%). Importurile sunt preconizate la 8,425 anul acesta (plus 20,7%) şi la 8,815 milioane tep în 2022 (plus 4,6%).

Tendința de scădere lentă va fi continuată între 2030 și 2050

Proiectul Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, estimează că producţia de ţiţei îşi va continua tendinţa de scădere lentă între 2030 şi 2050, de la 22, la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep).



Rezultatele modelării efectuate în anul 2016 indică înjumătăţirea producţiei interne de ţiţei, până la aproximativ 2 milioane de tone în 2030. Creşterea dependenţei de importuri nu poate fi evitată pe termen mediu şi lung decât prin încurajarea activităţii de explorare şi producţie, precum şi prin creşterea eficienţei consumului de combustibili fosili, se menţionează în proiect.

Aramco raportează profituri de aproape 300% în timp ce prețul la pompă explodează

Aramco raportează profituri nete de aproape 300%, în timp ce prețul combustibililor continuă să crească. Gigantul saudit Aramco a avut profituri aproape cvadruplate în ultimul trimestru datorită creșterii prețului petrolului și a recuperării cererii pentru țiței.

Conform BBC, compania a transmis că relaxarea restricțiilor Covid-19, vaccinarea, măsurile de stimulare a consumului și revenirea activităților economice au contribuit decisiv la cifrele uriașe raportate. Prețul petrolului nerafinat a crescut cu peste 30% de la începutul anului 2021 încoace, notează analiștii.