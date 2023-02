România a ajuns să aibă una dintre cele mai competitive pieţe de retail din Europa Centrală şi de Est

Anul trecut, 17 noi branduri au intrat pe piaţa din România, iar cei mai mulţi au ales Bucureştiul ca primă locaţie din ţară, pentru deschiderea magazinelor.

Printre cele mai importante intrări se numără Primark, Converse sau Foot Locker, care şi-au inaugurat magazinele în centre comerciale.

'După un an 2022 extrem de bun pentru retail, cu rezultate care depăşesc nivelul înregistrat în 2019, an de referinţă pentru industrie, piaţa îşi continuă evoluţia firească şi intră în planurile unor retaileri internaţionali, dar şi noi dezvoltatori pe piaţă, aceştia fiind însă nişaţi pe segmentul de parcuri de retail. În plus, apar noi oportunităţi pe piaţă şi pentru dezvoltatori, ţinând cont că spaţiile comerciale disponibile sunt în marea majoritate închiriate rata de neocupare fiind 3% în malluri şi chiar mai mică în parcurile de retail', a declarat Carmen Ravon, Head of Retail Occupier CEE, CBRE.

Potrivit raportului CBRE România - 'Market Outlook 2023', jucătorii din retail sunt sfătuiţi să aibă în vedere trei factori principali, respectiv integrarea standardelor ESG în proiecte noi sau renovate, extindere strategică bazată pe analiză şi strategia omnichannel.

'ESG este un subiect tot mai frecvent întâlnit în discuţiile mangementului companiilor de retail şi o temă de sine stătătoare în proiectele de renovare pe acest segment. Pe lângă reducerea consumului şi a unei activităţi sustenabile din punct de vedere operaţional, alinierea la aceste standarde vine şi în întâmpinarea aşteptărilor consumatorilor', arată raportul citat.

În ceea ce priveşte extinderea strategică bazată pe analiză, informaţiile sunt esenţiale pentru a putea lua decizii rapide.

Indiferent că este un dezvoltator care caută noi locaţii sau un retailer care vizează extindere, expansiunea strategică bazată pe analiza datelor nu mai este doar un proces opţional, această abordare ajutând dezvoltatorii şi investitorii să ia decizia corectă în contextul actual, oferind date, benchmark-uri şi comparaţii.

Nu în ultimul rând, creşterea businessurilor prin sistemul multichannel este o strategie eficientă. Ecommerce-ul este nu doar noua realitate, ci a trecut deja la o nouă etapă - m-commerce (mobile commerce), care contribuie deja din plin la creşterea preconizată de 15% a gradului de penetrare a comerţului electronic în România până în anul 2025.

Automatizarea operaţiunilor din logistică susţine în mare măsură această transformare şi, în curând, automatizarea va intra şi în magazinele fizice ca soluţie ce uşurează atât experienţa consumatorilor, cât şi lipsa forţei de muncă a retailerilor prin auto-check-out, puncte de preluare, asistent virtual de magazin şi chiar promoţii bazate şi livrate de inteligenţa artificială.

'Două tendinţe care sunt deja în plină desfăşurare trebuie, de asemenea, să fie luate în calcul. În primul rând, dezvoltarea oraşelor mai mici, regional, care merge mână în mână cu dezvoltarea parcurilor de retail, un produs foarte apreciat de investitori şi dezvoltatori.

În al doilea rând, reducerea suprafeţelor hipermarketurilor care îşi propun să devină mai eficiente pe spaţiul ocupat, o oportunitate şi pentru proprietarii de centre comerciale, care dispun de spaţiu liber extrem de limitat, şi care astfel pot obţine GLA (suprafaţa brută închiriabilă) suplimentară pentru noi chiriaşi', a mai adăugat Carmen Ravon.

Stocul spaţiilor moderne de retail din România a înregistrat în 2022 un volum total de aproximativ 4,08 milioane mp, după ce anul trecut au fost inaugurate 11 noi parcuri de retail.

Livrările anuale se ridică la 86.700 mp închiriabili, din care Bucureştiul a atras 41%, cu trei spaţii de retail nou construite, în timp ce marea majoritate a spaţiilor au fost dezvoltate în oraşe mici, dar plasate strategic în apropierea capitalelor de judeţ precum Iaşi, Timişoara sau Craiova, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News