Robert Turcescu, ultimatum pentru Clotilde Armand. "Dacă până sâmbătă nu ridică gunoiul, plec în marş cu pubela prin oraş"

"Eu sunt plătitor de taxe şi impozite în Sectorul 1 de foarte mulţi ani de zile şi sunt printre cei care nu au nicio datorie. Mie nu mi se ridică gunoiul. Am o pubelă plină. Dimineaţa mă trimite nevasta cu punga de gunoi şi, acum mă autodenunţ, o înfig în coşuri din astea stradale, pe unde găsesc loc, că nu mai am unde să o pun în pubelă acasă. Unii dintre vecinii mei au decis să ia pungile şi să le arunce pe terenuri virane, eu nu am vrut să fac asta. Suntem într-o situaţie groaznică, ca locuitori ai Sectorului 1.

Eu spun de luni buni că nu am văzut o catastrofă mai mare la o primărie de Sector ca dna Clotilde Armand şi la o primărie generală ca dl Nicuşor Dan. Sunt înjurat de toţi susţinătorii USR-PLUS că nu înţeleg războiul extraordinar dus de dna Armand cu mafia gunoaielor. Ba da, domnilor, îl înţeleg. Să îl ducă în instanţă, cu DNA, cu anchete, cu procurori, cu ce vrea, dar mie să îmi ridice gunoiul. Că eu sunt plătitor de taxe şi impozite. Aud că vrea să schimbe operatorul de salubritate. Să îl schimbe cu cine vrea domnia sa. Cu firma soţului, dacă vrea, nu mă interesează. M-au îndemnat să sun la Poliţia Locală, eu am crezut că vin poliţiştii să îmi ridice gunoiul. Dacă doamna Clotilde Armand a scris pe Facebook să sun la Poliţia Locală dacă nu mi se ridică gunoiul, eu am sunat. Operatorul 106 mi-a răspuns şi mi-a zis că nu îmi ridică ei gunoiul. A scris dna Clotilde Armand pe Facebook, că ei aşa comunică, că dacă în 24 de ore ăştia de la Romprest nu ridică gunoiul, ea reziliază contractul şi intră un alt operator în pâine", a spus jurnalistul.

Clotilde Armand declanșează o nouă criză a gunoiului în Sectorul 1

Ultimatum pentru Armand

"Eu anunţ public următorul lucru. Pubela e plină, are acum peste 70-80 de kilograme de gunoi. Am îndesat cât am putut, am cărat pe unde am mai găsit câte un coş de gunoi liber în sector. Vă dau cuvântul de onoare, am şi poze, mi-am fotografiat pubela. Dacă până sâmbătă dimineaţă la ora 9:00, dna Clotilde Armand, cu operatorii cui vrea domnia sa, cu voluntarii de la Patrula Civică USR, dna Armand însăşi, nu ridică gunoiul, eu pornesc cu pubela într-un marş prin oraş. Jumătate din pubelă o vărs pe treptele de la Romprest, cu cealaltă jumătate merg pe Bulevardul Mihalache până la primăria Sectorului 1 şi o vărs. Îmi asum, să fiu amendat, înjurat! Dar sunt plătitor de taxe şi impozite. Dna Armand, când a candidat, nu a spus: cetăţeni ai Sectorului 1, dacă mă votaţi, voi declanşa un război cu Romprest şi s-ar putea să dureze şase luni - un an şi s-ar putea să aveţi probleme cu gunoiul", a declarat Robert Turcescu la România TV.

