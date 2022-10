"Situaţia în care ne aflăm astăzi, evident, nu este deloc bună. Marii dezvoltatori sunt victima trecutului din anii 2000, în special, în care s-a construit haotic şi care au dat naştere la o ideologie care consideră astăzi că orice se dezvoltă şi se construieşte este negativ din start. Eu mă confrunt cu ea! Această ideologie are şi nişte exponenţi politici. Trebuie spus că au şi dreptate parţial, pentru că modul în care s-a construit în oraşul ăsta a fost negativ. În sectorul 6 s-au construit în ultimii 15 ani peste 20.000 de apartamente, fără nicio şcoală, fără grădiniţă, fără drum de acces, fără utilităţi, cu avize date pe şpagă, că le rămâne oamenilor săpunul în ochi că nu mai au presiune pe ţeavă.

Oamenii vin la primărie şi zic 'domnule primar, faceţi-ne şi nouă un parc, că nu avem spaţiu verde, o grădiniţă că nu avem unde să ducem copii, o creşă'. Bugetele primăriilor de sector nu ţin pasul cu aceste investiţii. Vorbim de 20.000 de apartamente, groso modo. Adică 20.000 de familii tinere, care fac copii, care trebuie să meargă undeva. Şi întotdeauna problema e doar la autorităţi.

"Asta e problema în ţara asta, excepţiile devin reguli"

Dezvoltatorii vin, cumpără, şi nu se gândeşte nimeni să spună 'unde ducem gunoiul?'. Nu am de unde să pun o staţie de sortare, ca să deviem gunoiul de la groapă, pentru că s-a cumpărat terenul, s-au făcut astfel de PUZ-uri, oamenii vin şi construiesc, apoi ies şi protestează la primărie pentru că nu poate fi staţia de sortare la mai puţin de 200-300 de metri. Nu se poate doar într-o zonă. Trebuie să fim parteneri. În sectorul 6 există PUZ, e singurul care mai are PUZ valabil. Încă se construieşte. Eu nu plec de la ideea că orice construcţie este proastă. Mă uit foarte atent pe PUD-uri, şi acolo unde este ok, se justifică, nu supraaglomerează, da, trece la vot. Dar nu se poate ca orice PUD, care este o excepţie de la PUZ, să treacă. Nu are cum! Pentru că avem o regulă care înseamnă document de urbanism de bază, dar până să venim noi la primărie au trecut 100%. Nu opreşte nimeni dezvoltarea, dar construieşte cât se poate. Evident că înţeleg când vine un mare dezvoltator şi trebuie să construiască peste 3000 mp. Îi cere legea PUG. Evident că înţeleg asta, analizăm şi votăm. Evident că dacă terenul are o anumită formă, luăm în considerare şi lăsăm omul să construiască. Dar nu poţi face ca aceste excepţii să devină regulă. Asta e problema în ţara asta. Excepţiile devin reguli", a transmis primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, în cadrul dezbaterii Cum (NU) construim în România, organizată de DC MEDIA GROUP.

Mesaj direct pentru primarul general Nicuşor Dan

"Evident că nu sunt mulţumit de modul în care s-a mişcat primăria în ultimii 10 ani şi inclusiv în ultimii 2 ani pe zona de PUG. Domnule Nicuşor Dan, aud că o să semnaţi contractul subsecvent cu Universitatea de Arhitectură de trei luni. Nu se poate! A venit ISC să mă amendeze pentru că îmi pica mâna să semnez nişte autorizaţii de construire pentru parcul Grozăveşti, obţinute nimeni nu ştie cum. S-a spus aici că PUZ-urile de la PMB nu sunt votate în Consiliul General. Asta e pentru că nu sunt puse pe ordinea de zi de primarul general. Unele dintre ele conţin lucruri care nu ar trebui să fie acolo, îi dau dreptate domnului primar, dar nu se poate ca toate să aibă probleme. Din alea 50 câte sunt, măcar 5-10 or fi bune. Hai să vedem care sunt alea bune şi să treacă pe agenda CGMB şi să treacă la vot, pentru că nu putem opri dezvoltarea", a mai spus primarul sectorului 6.

