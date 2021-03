Cîţu explică de ce sunt impuse restricţiile pe timp de noapte de la ora 22:00

Astfel, românii care vor ieşi din case după ora 22:00 vor avea nevoie de o declaraţie pe propria răspundere. Până acum, restricţiile începeau la ora 23:00.

„Prima oară ne-am uitat la ce fac celelalte țări și una din primele măsuri pe care toate țările le iau este aceea de a reduce timpul de circulație pe durata nopții. Este o măsură care a funcționat și am pregătit un sumar al acestei măsuri, să vedeți cum arată în alte țări. România este printre cele mai permisive, sunt țări dezvoltate unde după ora 6 seara nu se mai poate circula”, a spus Florin Cîțu, dând exemplul Franţei.

De ce crede că ora 22:00 va fi de succes

„Este o măsură care are succes și în România. Vom vedea cum va evolua, dar eu zic că diferența față de data trecută, când am introdus această măsură o fac dozele de vaccin. Am început o campanie de vaccinare de succes, în martie vom vaccina aproape un milion de români, în aprilie mergem la două milioane în plus. Va ajuta în paralel cu aceste reguli”, a completat premierul.