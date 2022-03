Reîntoarcerea telefoanelor obișnuite. Nu sunt smart, slim sau de ultimă tehnologie

Robin West, în vârstă de șaptesprezece ani, este o anomalie printre prietenii ei: nu are un smartphone. A ales să înlocuiască telefonul cu aplicații și facilități cu un telefon clasic. Este vorba despre telefoane de bază sau telefoane cu caracteristici și funcționalități foarte limitate în comparație cu un smartphone. De obicei, un astfel de device poate efectua și primi doar apeluri și mesaje text SMS. Și, dacă e mai complex, se poate asculta radioul și se pot face fotografii foarte simple, dar nici nu intră în discuție internetul sau aplicațiile.

Aceste dispozitive sunt similare cu unele dintre primele telefoane pe care oamenii le-au cumpărat la sfârșitul anilor 1990.

Un ”telefon cărămidă” de 8 lire

Decizia lui West de a renunța la fostul ei smartphone în urmă cu doi ani a fost un impuls al momentului. În timp ce căuta un telefon de schimb într-un magazin de second hand, a fost atrasă de prețul scăzut al unui ”telefon cărămidă”. Telefonul ei actual, de la firma franceză MobiWire, a costat-o ​​doar 8 lire sterline. Și pentru că nu are funcționalități asemenea unui smartphone, nu are o factură lunară de date scumpă, scrie BBC.

”N-am observat până când mi-am cumpărat un telefon cărămidă cât de mult îmi acapară viața un smartphone”, spune tânăra. ”Am avut o mulțime de aplicații de social media și nu am lucrat atât de mult cât timp am fost pe telefon”.

Londoneza adaugă că nu crede că își va cumpăra vreodată un alt smartphone. "Sunt mulțumită de cărămida mea, nu cred că mă limitează. Sunt cu siguranță mai proactivă"

Telefoanele obișnuite sunt din ce în ce mai căutate

Telefoanele obișnuite continuă să se bucure de o renaștere. Căutările Google pentru astfel de produse au crescut cu 89% între 2018 și 2021, potrivit unui raport al firmei de software SEMrush.

Un raport transmite că achizițiile globale de telefoane mobile ar trebui să atingă un miliard de unități anul trecut, în creștere de la 400 de milioane în 2019. Raportul se compară cu vânzările la nivel mondial de 1,4 miliarde de telefoane inteligente anul trecut, în urma unei scăderi de 12,5% în 2020.

Între timp, un studiu din 2021 al grupului Deloitte a spus că unul din 10 utilizatori de telefoane mobile din Marea Britanie avea un telefon obișnuit.

”Se pare că moda, nostalgia și modelele care apar în videoclipurile TikTok au un rol de jucat în reîmprospătarea modei telefoanelor. Mulți dintre noi au avut un telefon mobil simplu ca prim telefon, așa că este firesc să simțim un sentiment de nostalgie față de aceste telefoane clasice”, spune Ernest Doku, expert în telefoane mobile din cadrul site-ului de comparare a prețurilor Uswitch.com.

Doku spune că relansarea din 2017 a telefonului Nokia 3310 - lansat pentru prima dată după anul 2000 și unul dintre cele mai vândute telefoane mobile din toate timpurile - a declanșat cu adevărat renașterea.

”Nokia a promovat 3310 ca o alternativă accesibilă într-o lume plină de telefoane mobile cu specificații înalte”, a mai afirmat Doku.

